Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 400 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "4 katliamda" 44 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 552'ye, yaralı sayısının da 102 bin 765'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 20 Filistinli öldü

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçaklarının, Gazze kentinin Yafa Caddesi'nde bulunan yerlerinden edilmiş kişilerin barındığı Fehd es-Sabah Okulu'nu hedef alması sonucu 7 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırıda yaşamını yitiren Filistinlilerin naaşları kentteki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi.

İsrail savaş uçaklarının ayrıca Gazze kentinde yerinden edilmiş kişilerin barındığı çadırları bombalaması sonucu en az 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Ölü ve yaralılar, Filistin Kızılayı'na bağlı sağlık görevlileri tarafından Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ne nakledildi.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde Ebu Cerrad ailesine ait bir evi bombalaması sonucu bir kişi öldü, bazı kişiler yaralandı. Kentte farklı bir noktada düzenlenen saldırıda ise Hammude ailesinden 3 kadın hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze'nin güneyinde bir çadıra saldırı düzenledi, 3 Filistinli öldü

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu güvenli olduğunu iddia ettiği Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı bir çadıra saldırı düzenledi.

Saldırıda 3 Filistinli ölürken, 7 kişi de yaralandı.

İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun insansız hava aracı (İHA) ile Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda en az 5 Filistinli öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Görgü tanıkları da saldırının Şucaiyye Mahallesi'nde bir yardım dağıtım merkezinin yakınında toplanan Filistinlileri hedef aldığını belirtti.

Saldırıda yaşamını yitiren Filistinlilerin naaşları kentteki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi.

İsrail güçleri, Batı Şeria'da kuşatma altına aldıkları bir evi tanksavar roketiyle vurdu

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri Tubas kentine bağlı El-Akabe beldesinde bir evi havadan insansız hava aracı (İHA) eşliğinde kuşatarak, eve doğru yoğun şekilde ateş açtı. Saldırıda Edhem Zayid İzzet el-Mısri adındaki Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail askerleri el-Mısri'nin naaşına el koydu.

Kuşatma altındaki evin yakınında Filistinli direnişçiler ile İsrail ordusu arasında şiddetli silahlı çatışmalar yaşandı. Saldırıda bir Filistinli de gerçek mermi ile yaralandı.

Çatışmalar sırasında İsrail askerleri kuşattığı evi "Energa" tanksavar silahıyla bombaladı.

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de yaptığı açıklamada, El-Akabe beldesinde kuşatılan evin çevresinde direnişçiler ile İsrail askerleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını bildirdi.

İsrail askerleri Batı Şeria'da 18 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Batı Şeria'da başta El Halil'in güneyindeki Tabaka köyü olmak üzere birçok bölgede evlere baskınlar düzenlediği belirtildi.

İsrail askerlerinin bu baskınlarda biri kadın 18 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Baskınlar sırasında Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin darp ve tehdide maruz kaldığı aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 11 bin 600'ü geçtiği kaydedildi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu Filistinlilerden 20'sini serbest bıraktı

AA muhabirinin verdiği bilgiye göre, İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları sırasında Gazze'de alıkoyduğu Filistinlilerden 20'sini serbest bıraktı.

Serbest bırakılan Filistinliler, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne ait bir otobüsle Gazze Şeridi'ne getirildi.

Daha sonra Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Gazze Avrupa Hastanesi'ne götürülen ve yorgunluk belirtileri gösteren Filistinliler, hastanede sağlık muayenesinden geçiriliyor.

Gazze'nin kuzeyinde binlerce Filistinlinin insani ve tıbbi bakımdan yoksun olduğu bildirildi

Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Sözcü Basal, İsrail'in saldırılarının aralıksız devam etmesi nedeniyle 18 gündür çalışmalarına ara vermek zorunda kaldıklarını ve bunun da Gazze Şeridi'nin kuzeyinde binlerce Filistinliyi insani ve tıbbi bakımdan mahrum bıraktığını belirtti.

Basal, İsrail güçlerinin, 23 Ekim 2024'te Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sivil savunma ekiplerine saldırıp araçlarına el koyduğunu ve bunun da sivil savunma üyelerinin çoğunun Gazze Şeridi'nin merkezine ve güneyine kaydırılmasına neden olduğunu ve ayrıca üyelerinden 9'unun tutuklandığını dile getirdi.

DSÖ: Gazze'nin kuzeyinde kıtlık yaşanma ihtimalinin yakın olması son derece endişe verici

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'nin kuzeyindeki duruma ilişkin X'ten paylaşım yaptı.

IPC'nin yayımladığı son raporunda Gazze'nin kuzeyinde kıtlık yaşanması ihtimalinin yakın olduğunu bildirdiğini kaydeden Ghebreyesus, bunun son derece endişe verici olduğuna dikkati çekti.

Ghebreyesus, "(Gazze'nin kuzeyine) Günler içinde öncelikle gıda ve şiddetli yetersiz beslenme için ilaçlar olmak üzere insani yardımların derhal artırılmasını ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, dün İsrail saldırıları altındaki Gazze'nin kuzeyindeki yıkımın boyutlarını gösteren video paylaşarak bölgenin "mezarlığa döndüğünü" belirtmişti.