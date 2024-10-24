İsrail Gazze Şeridi’nde yaklaşık 1 yıldır sivilleri katlediyor.

Bölgede büyük yıkıma yol açan ve milyonlarca sivili yerinden eden bombardımanda binlerce sivil hayatını kaybederken, gün geçtikçe bilanço daha da ağırlaşıyor.

SON DURUM BİLGİSİ VERİLDİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 384 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "4 katliamda" 55 kişinin öldüğü, 132 kişinin yaralandığı belirtildi.

CAN KAYBI 42 BİN 847'YE YÜKSELDİ

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 42 bin 847'ye, yaralı sayısının da 100 bin 544'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.