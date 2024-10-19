Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 379 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin başta kuzey kesimi olmak üzere çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 19 Filistinlinin daha öldüğü, 91 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 42 bin 519'a, yaralananların sayısının da 99 bin 637'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi kuzeyindeki iki hastaneye saldırılarını yoğunlaştırdı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Tel ez-Zater Mahallesi'nde bulunan El-Avde Hastanesi ile Beyt Lahiya beldesinde bulunan Endonezya Hastanesi'ne top atışlarıyla saldırı düzenlediği belirtildi.

İsrail ordusunun saatlerdir elektriğini keserek etrafını kuşattığı Endonezya Hastanesi'nde sağlığı elektriğe bağlı 40 hasta ve yaralının hayatının tehdit altında olduğu vurgulanan açıklamada, askerlerin sağlık ekiplerini de tehdit ettiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail tanklarının, Endonezya Hastanesi'ni sabah erken saatlerinde kuşatarak saldırı başlattığı belirtilerek, açılan tank atışları sonucunda jeneratörlerin devre dışı kaldığı ifade edildi.

Tankların hastanenin ikinci ve üçüncü katlarını bombaladığı, duvarının bir kısmının yıkıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, İsrail güçlerinin hastanenin çevresinde hareket eden herkesi hedef aldığı aktarıldı.

Aşırı bir korku ve endişe durumu var

Endonezya Hastanesi Müdürü Doktor Mervan es-Sultan da yaptığı açıklamada, İsrail tanklarının hastanenin önüne gelerek hastaneyi her taraftan kuşattığını belirtti.

İsrail güçlerinin şafak vakti hastanenin üzerine ve içine çok sayıda aydınlatma fişeği attığını ve sağlık personeli ile hastaların şu anda aşırı bir korku ve endişe durumunda olduğunu vurgulayan Sultan, şu ifadelere yer verdi:

"İşgalci İsrail hastanenin elektriğini kesti. İsrail güçlerinin bölgede bulunması nedeniyle tekrar bağlayamıyoruz. Tedavi görenler dışında 10'u oksijene bağlı 40 yaralı var. Hastalarımız, elektrik kesintisinin devam etmesi durumunda kasten öldürülme riskiyle karşı karşıya. İşgal, sağlık sistemini yok edip, bunu da bir baskı aracı olarak kullanarak kuzeydeki insanları zorla göç etmeye zorluyor."

El-Avde Hastanesine top atışlarıyla saldırı yapıldı

El-Avde Hastanesi'ndeki sağlık kaynaklarının aktardığı bilgiye göre de İsrail ordusuna ait tanklar hastanenin üst katlarını top atışlarıyla hedef aldı.

Saldırıda sağlık ekiplerinden yaralananlar oldu.

Kaynaklar ayrıca, İsrail tankları ve insansız hava araçlarının hastane çevresine yoğun şekilde saldırı düzenlediğini, hastane yakınındaki çok sayıda hedefi de bombaladığını aktardı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı yerlere yeniden kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgedeki Filistinlileri zorla göç ettirmeye çalışıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 9 Ekim'de, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan, Endonezya ve El Avde hastanelerinin boşaltılmasını talep ettiğini, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'nde olduğu gibi bu hastanelerin tahliye edilmemesi durumunda "öldürme, yıkım ve tutuklama" tehditleri savurduğunu açıklamıştı.

Hamas ise İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 3 hastanenin tahliye edilmesi yönündeki uyarısını, "sürgün planını uygulamaya yönelik suç teşebbüsü" olarak nitelendirmişti.

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 3 hastaneyi boşaltma yönündeki tehditlerini kesinlikle reddettiğini duyurmuştu.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetti

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Cibaliya, güneyinde Refah ve Han Yunus kentlerinin farklı noktalarına saldırlar düzenledi.

Cibaliya'da Abdulal ailesine ait bir evin hedef alınması sonucu 5 kişi öldü, bazı kişiler de yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinin çevresine düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü, bazıları da yaralandı.

İsrail'in ayrıca Han Yunus'a düzenlediği saldırıda 4 kişi, Refah kent merkezindeki Şabura Mülteci Kampına düzenlediği saldırıda ise 2 kişi hayatını kaybetti, bazıları da yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yerlerinden edilmiş kişilerin sığındığı BM'ye bağlı okulu bombaladı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilmiş kişilerin sığındığı "Esma" okulunu bombaladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, bazı kişiler de yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail, Gazze'nin kuzeyinde interneti tamamen kesti

Filistin Telekomünikasyon Şirketi, İsrail ordusunun 15 gündür yoğun saldırıları ve kuşatmasına maruz kalan Gazze Şeridi'nin kuzeyinde internetin tamamen kesildiğini duyurdu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yönelik devam eden yoğun saldırıları gölgesinde, bölgedeki tüm internet hizmetlerinin kesintiye uğradığını duyurmaktan üzüntü duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Filistin medyası da İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki iletişim ve internet ağlarını kestiği bilgisine yer verdi.

Filistinli yerel kaynaklar İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampının birçok noktasına topçu ve hava bombardımanının devam ettiğini aktardı.

İsrail ordusu, 15 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya ve Beyt Hanun'a yoğun kara ve hava saldırısı düzenliyor.

Bölgeyi kuşatan İsrail askerleri, hareket eden her şeyi hedef alarak bölgeye giriş çıkışları da engelliyor.