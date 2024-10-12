İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'de kadın ve çocuk demeden masumlara bomba yağdıran İsrail, ateşkes çağrılarına da kulaklarını tıkamış durumda.

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden saldırılarında ise can kaybı da her geçen gn artıyor.

Gazze De Can Kaybı-1

SALDIRILAR 372 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR

Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 372 gündür devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 5 saldırıda 49 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 219 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

42 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının toplam 42 bin 175'e, yaralıların sayısının 98 bin 336'ya yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: İHA