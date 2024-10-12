İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'de kadın ve çocuk demeden masumlara bomba yağdıran İsrail, ateşkes çağrılarına da kulaklarını tıkamış durumda.

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden saldırılarında ise can kaybı da her geçen gn artıyor.

SALDIRILAR 372 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR

Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 372 gündür devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 5 saldırıda 49 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 219 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

42 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının toplam 42 bin 175'e, yaralıların sayısının 98 bin 336'ya yükseldiği kaydedildi.