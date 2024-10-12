Korkunç Olayın Gölgesinde

Bu trajik olay, Şahinbey ilçesinin Güzelvadi Mahallesi'ndeki evlerinde meydana geldi ve ailenin yaşamlarına son verdi. Korkunç cinayetlerin ardından, Demir'in kendi hayatına da son vermesi, olayın dehşetini daha da artırdı.

İntihar ve Acı Gerçek

Korkunç cinayetlerin ardından Ahmet Demir, aynı silahı kullanarak intihar etti. Olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, altı kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi ve olayın detaylarını incelemeye aldı. Bu trajedi, yerel halkta derin bir üzüntü ve şok yarattı, tüm şehirde yankı uyandırdı.

Van'dan Gaziantep'e Uzanan Bir Hikaye

Ahmet Demir ve ailesinin kökenleri, Van'ın Gürpınar Otbiçer Mahallesi'ne dayanıyor ve yıllar önce Gaziantep'e taşınmışlardı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Demir’in, ailevi sorunlarının derinleştiği ve bu trajik olaya neden olduğu öne sürülüyor. Bu olay, Van'dan Gaziantep'e uzanan bir hikayenin son derece acı bir parçası olarak kayıtlara geçti.