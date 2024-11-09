Van'da 9 Kasım 2011'de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde Gazeteci Cem Emir (26) ile Bayram Oteli'nin enkazında kalarak yaşamını yitiren Erzurumlu Gazeteci Sebahattin Yılmaz için Erzurum Asri Mezarlıkta anma programı düzenlendi.

Programa Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, protokol üyeleri ile meslektaşları katıldı. Okunan Kur'an-ı Kerim ile duaların ardından protokol üyeleri ile gazeteciler, Yılmaz'ın mezarına gül bıraktı.

Afetlerin çok acı sonuçlar doğurduğunu söyleyen Vali Mustafa Çiftçi, 2011 Kırşehir'in Kaman ilçesinde Kaymakam iken deprem nedeniyle Van'a Vali Yardımcısı olarak görevlendirildim. 5.5 ay orada görev yaptım. Çok acı bir tablo vardı. Sebahattin kardeşimiz de görev yaparken rahmetli oldu" diye konuştu.

Okunan duaların ardından Yılmaz'ın mezarına çiçek konuldu.