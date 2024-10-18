Van Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen söyleşiye Basın İlan Kurumu (BİK) Van Şube Müdürü Arda Aşkın, Van Gölü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Aşan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, yerel ve yaygın basın mensupları ve öğrenciler katılım sağladı.

Söyleşi, Gazeteci Göksel Göksu'nun hayatını anlatan kısa bir tanıtım videosu ile başladı. Moderatörlüğünü Gazeteci Gülay Kuyucu’nun yaptığı söyleşi Gazeteci Göksu’nun gazeteciliğe başlangıç süreci hikâyesiyle devam etti.

Söyleşinin devamında Gazeteci Göksu, geçmişten geleceğe gazetecilik, sosyal medyanın gazeteciliğe yansıması, iyi ve zararlı yönleri, gazetecilik yaptığı sürede karşılaştığı anılar, yaşadığı sorunlar gibi birçok konuya değindi.

Yaklaşık 2 saat süren söyleşi, soru - cevapların ardından Vangölü Gazeteciler Cemiyetinin Gazeteci Göksel Göksu’ya plaket vermesiyle sona erdi.