Premier Lig'in Gözü Osimhen'de

Yıldız futbolcu, takımda geçirdiği süre boyunca 4 maçta 2 gol ve 4 asist yaparak etkileyici bir performans sergiledi, fakat onun geleceği hakkındaki spekülasyonlar artmaya başladı.Osimhen’in, Galatasaray'dan ayrılma isteği gündeme gelirken, İngiltere'nin köklü kulüplerinden Chelsea'nin devreye girdiği öğrenildi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Chelsea Ocak ayında Osimhen için resmi teklif yapmayı planlıyor ve bu transferin maliyetinin 81 milyon euro olacağı belirtiliyor.Chelsea'nin Osimhen ile ilgilenmesi, Galatasaray için ciddi bir kayıp anlamına gelebilir, zira kulüp bu transferden 6 milyon euro kazanç sağlayacak. Böylece, taraftarların umudunu beslediği Osimhen'in geleceği, İngiliz kulübünün kararına bağlı olarak belirsizlik içinde kalmaya devam ediyor.