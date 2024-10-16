Van Filistin’e Destek Platformu tarafından düzenlenen kermes; Van Beşyol Meydanı’nda kurulan stantlarda; fotoğraf sergisi, Filistin temalı ürünler ve çeşitli etkinliklerle gün sonuna kadar devam edecek.

Yaklaşık 50 gönüllü ismin yer aldığı organizasyon hakkında bilgilendirmelerde bulunan Filistin’e Destek Platformu gönüllülerinden Nimet Orbay, programın dün başladığını ve bugün gün sonuna kadar devam edeceğini bildirdi.

Nimet Orbay, “Gazze halkına destek sağlamak için kermes düzenledik. Amacımız Gazzeli kardeşlerimize destek sağlamak, farkındalık oluşturmak ve yanlarında olduğumuzu göstermek. Elimizden gelen desteği sağlamakta kararlıyız, bu noktada vatandaşlarımızdan da duyarlılık bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların organizasyona yoğun ilgi gösterdiğine değinen Nimet Orbay, “Platform olarak zaman zaman Filistin’e destek sağlamak adına kermes kuruyoruz, yapılan yiyecekler veya çeşitli ürünleri bu noktada satıyoruz ve elde edilen tüm geliri Filistin’e, Gazzeli kardeşlerimize bağışlıyoruz. Aynı zamanda pastane ya da çeşitli işletmeler de ürün desteği sağlıyor. Vatandaşlarımız duyarlılık gösteriyorlar, dün yaptığımız tüm ürünlerin satışı gerçekleşti, bugün de gün sonuna kadar kermesimiz açık olacak, bugün de tüm ürünleri satarak sonuçlandırmak istiyoruz.” dedi.

Satışı gerçekleşen ürünlerden elde edilen paraların toplanarak Filistin’e gönderileceğini ifade eden Filistin’e Destek Platformu gönüllüsü, “Burada satışı gerçekleşen ürünlerden elde edilen paralar, derneğimizin üyeleri tarafından Filistin halkına bağış olarak götürülüyor. Erzak yardımı gönderince sınırdan geçirilmiyor ve maalesef günlerce bekletilebiliyor, fakat para yardımı sağlandığı takdirde en azından Batı Şeria’dan alışveriş yapıp, ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Filistin buradan yüzlerce kilometre uzakta olsa bile sınırların bir önemi yok, kardeşlik evrenseldir. Onları desteklemeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.