Türkiye - Dominik Cumhuriyeti: 3-1

SALON: South Paris Arena 1

HAKEMLER: Noemi Karina Rene (Arjantin), Fabrice Collados (Fransa)

TÜRKİYE: Vargas, Hande, Elif, İlkin, Eda, Zehra, Gizem (L) (Ebrar, Cansu, Derya, Meliha)

DOMİNİK CUM.: B.Martinez, Arias, Gonzalez, Pena Isabel, J.Martinez, Marte, Castillo (L) (De La Cruz, Guillen, Gonzalez, Tapia, Rodriguez)

SETLER: 21-25, 25-18, 25-21, 25-15

SÜRE: 1 saat 45 dakika

Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanan mücadelede Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti'ni 21-25, 25-18, 25-22 ve 25-15'lik setlerle 3-1 yenerek ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. İlk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 yenen milli takım, Dominik Cumhuriyeti'ni de yenerek çeyrek finali garantiledi.

İkide iki yapan A Milliler, gruptaki üçüncü maçında 4 Ağustos Pazar günü saat 10.00’da İtalya ile karşılaşacak.