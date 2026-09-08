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Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 25 suç kaydı olduğu tespit edilen Tançalan'ın düğünde takılan yüksek miktardaki altın ve mal varlığının kaynağının tespiti için de MASAK'ın harekete geçtiği öğrenildi.

Sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile hafta sonu Van'da düzenlenen ve fenomenlerin büyük ilgi gösterdiği düğünle dünya evine giren Mehmet Fatih Tançalan, sabaha karşı gözaltına alındı. Gelin Çağla Öz'e takılan altınlarla büyük dikkat çeken Tançalan hakkında TCK'nın 301. maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı.

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