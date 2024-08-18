Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Galatasaray’ın Göztepe maçında yaşanan olaylara ilişkin yaptığı açıklamalara tepki gösterdi ve çarpıcı iddialarda bulundu. Kızılhan, Galatasaray’ın açıklamalarının tamamen yanıltıcı olduğunu belirtti ve kulübün kendi sorunlarına odaklanmasını tavsiye etti.

"Kendi Statlarında Yaşananlara Dikkat Edin!"

Fenerbahçe'nin açıklamasında, Galatasaray'ın Fenerbahçe’nin yaşadığı olayları sorgulamak yerine kendi stadyumlarındaki güvenlik ve organizasyon sorunlarına odaklanması gerektiği vurgulandı. Kızılhan, “Başkan Dursun Özbek o sırada statta mıydı? Bu konu aydınlatılırsa seviniriz. Önce kendi iç problemleriyle ilgilensinler,” dedi.

"Formanın Yakılması ve Biber Gazı Skandalı"

Kızılhan, maç sırasında Fenerbahçe taraftarlarının yaşadığı sıkıntılara da değindi. “Bir takımın formasının yakılması nerede görülmüş? Bu, büyük bir skandaldır. Ayrıca, biber gazı ile orantısız güç uygulanması kabul edilemez,” şeklinde konuştu. Maç öncesinde taraftarların yaşadığı sorunların ve stadın içindeki kötü koşulların eleştirildiği açıklamalar, olayın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

"Göztepe Yöneticilerini Göremedik!"

Fenerbahçe’nin açıklamasında, Göztepe yöneticilerinin maç sırasında ortada görünmediği iddia edildi. “Maç öncesinde ve sonrasında Göztepe yöneticilerini göremedik. Ayrıca, biber gazı saldırısına uğrayan yöneticilerimiz oldu. Bu, futbolun kalitesizliğinin bir göstergesidir,” dedi Kızılhan.

"Galatasaray’ın Açıklamaları Çıkış Yolu Arayışı"

Galatasaray’ın Fenerbahçe’ye yönelik eleştirilerine yanıt veren Kızılhan, Galatasaray’ın açıklamalarının futbol camiasında gündem yaratmaya yönelik bir çıkış arayışı olarak değerlendirdi. “Bu açıklamalar fırsat bulduğunda gündem yaratma çabası olarak görünüyor. Kendi statlarında yaşanan olaylara odaklansalar daha iyi olur,” şeklinde ifade etti.

Fenerbahçe’nin açıklamaları, futbol dünyasında yankı uyandırırken, yaşanan olayların detaylarına dair farklı bakış açıları sunuyor. Bu gelişmeler, Türk futbolunun güvenlik ve organizasyon konusundaki sıkıntılarını bir kez daha gündeme taşıdı.