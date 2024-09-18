Atilla Karaoğlan Görevde

Bu büyük karşılaşmanın hakemi olarak Atilla Karaoğlan’ın atanması, taraftarlar arasında büyük bir merak uyandırdı süper Lig’in En Kritik Maçı Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında oynanacak bu dev derbi, Türkiye futbol tarihinin en önemli anlarından birine dönüşecek.

Maç Programı Belli Oldu

Süper Lig’in 6. haftasındaki diğer maçlar da açıklandı; ancak Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşması, hiç kuşkusuz en çok ilgi gören etkinlik olacak.

Hakemlikte Zorlu Sorumluluk

Atilla Karaoğlan, bu kritik derbideki yönetimiyle, futbol camiasının gözünde önemli bir sorumluluk üstlenerek düdüğünü çalacak.