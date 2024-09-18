Atilla Karaoğlan Görevde
Bu büyük karşılaşmanın hakemi olarak Atilla Karaoğlan’ın atanması, taraftarlar arasında büyük bir merak uyandırdı süper Lig’in En Kritik Maçı Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında oynanacak bu dev derbi, Türkiye futbol tarihinin en önemli anlarından birine dönüşecek.
Maç Programı Belli Oldu
Süper Lig’in 6. haftasındaki diğer maçlar da açıklandı; ancak Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşması, hiç kuşkusuz en çok ilgi gören etkinlik olacak.
Hakemlikte Zorlu Sorumluluk
Atilla Karaoğlan, bu kritik derbideki yönetimiyle, futbol camiasının gözünde önemli bir sorumluluk üstlenerek düdüğünü çalacak.
Kaynak: Wan Haber Haber Merkezi