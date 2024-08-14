Van, son yılların en yağışlı dönemini yaşarken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bu olağanüstü hava koşulları nedeniyle Van Valiliği'nden gelen son dakika uyarısı, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Valilik, Van ve Hakkari çevresinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, ani sel baskınları, yıldırım düşmeleri ve kuvvetli rüzgarlarla birleşerek ciddi tehlikeler oluşturabileceğini vurguladı. Yapılan açıklamada, özellikle önümüzdeki saatlerde bu bölgelerde etkili olacak sağanak yağışların, yerel dolu yağışlarına da neden olabileceği belirtildi.

Yetkililer, uydu ve radar görüntülerine dayanan bu uyarıyı önemle duyurarak, vatandaşların tedbirli olmalarını istedi. Valilik açıklamasında, "Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve kuvvetli rüzgar gibi risklere karşı tüm vatandaşlarımız dikkatli olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır" denildi.

Bu durumun ciddiyeti göz önüne alındığında, bölgedeki insanların güvenliği için hızlı hareket etmeleri ve uyarıları dikkate almaları büyük önem taşıyor.