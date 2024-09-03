Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde aile ve gençlik fonu genişliyor

Aile ve Gençlik Fonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde büyük bir adım daha atarak genişletildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, genç çiftlere yönelik sundukları desteklerin kapsamını artırdıklarını duyurdu. Bakan Göktaş, bu yeniliklerin özellikle düşük doğurganlık hızına sahip bölgelerde yaşayan genç çiftler için büyük fırsatlar sunduğunu belirtti. Aile ve Gençlik Fonu, genç çiftlerin evlilik sürecindeki finansal yüklerini hafifletmek amacıyla daha fazla destek sağlamak için yeniden yapılandırıldı.

Pilot uygulamanın başarılı sonuçları

Aile ve Gençlik Fonu’nun pilot uygulaması, deprem felaketinden en çok etkilenen Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya bölgelerinde başlatılmıştı. Bu uygulama kapsamında, genç çiftlere 48 ay vadeli, ilk 2 yılı geri ödemesiz ve toplamda 150 bin lira tutarındaki faizsiz kredi imkanı sunuldu. Bu kredi desteği, özellikle deprem bölgesinde yaşayan gençlerin evlilik yolculuğunu kolaylaştırdı ve onların hayata tutunmalarını sağladı. Bakan Göktaş, bu pilot uygulamanın gördüğü yoğun ilgiyi vurgulayarak, projenin başarısının birçok çiftin hayatına olumlu yansıdığını ifade etti.

Başvurular ve detaylar açıklandı

Aile ve Gençlik Fonu’na başvurular, 15 Şubat itibarıyla “www.aile.gov.tr” üzerinden alınmaya başlandı. Bugüne kadar 12 bin 132 çiftin başvurduğunu açıklayan Bakan Göktaş, bu çiftlerden 3 bin 963’ünün kredi desteğinden yararlandığını duyurdu. Bakan, bu desteklerin yeni dönemde, doğurganlık oranının en düşük olduğu illerde genişletildiğini ve bu illerdeki genç çiftlerin başvurularının alınmaya başlandığını ifade etti. Bu adım, gençlerin aile kurma süreçlerine daha fazla destek sağlamak amacıyla atıldı.

Yeni iller ve genişleyen destekler

Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu’nun kapsamını genişleterek, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak illerini de programa dahil ettiklerini açıkladı. Bu illerde yaşayan genç çiftler artık fonun sunduğu kredi desteğinden yararlanabilecek. Bu hamle, daha fazla çiftin evlilik süreçlerini desteklemek ve aile kurma cesaretini artırmak için atılmış önemli bir adım olarak görülüyor.

Geliştirilmiş başvuru şartları ile daha fazla destek

Bakan Göktaş, başvuru şartlarında yapılan yeniliklerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Önceden çiftlerin toplam gelirinin 2 asgari ücreti aşmaması gerekirken, yeni düzenleme ile bu sınır 2,3 asgari ücrete çıkarıldı. Ayrıca, ek ödemelerin de hesaplamaya dahil edileceğini belirtti. Bu değişiklikler, daha fazla gencin destekten yararlanmasını mümkün kılacak ve onların evlilik yolculuklarını kolaylaştıracak. Bakan Göktaş, bu yeni düzenlemelerin genç çiftler için önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.