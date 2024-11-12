Evlenmeyi düşünen çiftlerin yüzlerini güldürecek olan yeni bir haber geldi. 27 yaşından önce ilk evliliğini gerçekleştiren çiftlerin yararlanma hakkı sunulan çeyiz desteği Ocak 2025 itibari ile zamlanıyor.

Banklarda açılan çeyiz hesaplarına 3 veya 5 yıl boyunca düzenli ödeme gerçekleştiren gençlere devlet tarafından 150 bin TL’ye kadar faizsiz kredi desteği sunuluyor.

Ocak ayında birçok fiyatta güncellemeye neden olacak yeniden değerleme tutarı çeyiz desteğinde de yüz güldüren oranda farka neden olacak.

Yüzde 43,93 oranında belirlenen yeniden değerleme oranıyla çeyiz desteği 57 bin 915 TL’den 83 bin 357 TL’ye çıkacak. Ayrıca bu ödemeye başvurmak isteyen gençler iki ayrı çeyiz hesabı açarak bu tutarı artırma imkanına da sahip olacak.

ÇEYİZ HESAPLARI DEŞİYOR!

Çeyiz hesaplarındaki düzenli ödeme tutarlarında uygulanan devlet katkısı her yıl Ocak ayında yeniden değerleme oranına göre artış gösteriyor.

2025 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı ile, aylık ödemelerde alt sınır 999 TL'den 1.438 TL'ye, üst sınır ise 9.991 TL'den 14.380 TL'ye çıkacak. Üç aylık ödemeyi tercih edenler için ise bu rakamlar sırasıyla 4.314 TL ve 43.141 TL olacak.

Devlet katkısı ise, düzenli ödeme süresine bağlı olarak değişiklik gösterirken yeniden değerleme oranı ile katkı tutarları değişecek. 36-47 ay ödeme yapanlar için katkı üst limiti 60.202 TL'ye, 48-59 ay ödeme yapanlar için 69.464 TL'ye, 60 ay ve üzeri ödemeler yapanlar içinse 83.357 TL'ye çıkacak. Çiftler, ayrı hesap açmaları halinde ise toplamda 166.714 TL devlet desteği alabilecek.