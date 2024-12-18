Hava koşullarının eksi dereceleri gösterdiği Van’da uygun fiyata et almak için dakikalarca sırada bekleyen vatandaşlar; farklı noktalara da Et ve Süt Kurumu Şubesinin açılmasını talep ediyor.

2013 yılından bu yana Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde kurulan ve vatandaşların daha uygun fiyatlarla et ve türevine erişimini sağlamayı amaçlayan Et ve Süt Kurumu, nüfusu 1 milyon 200 binden fazla olan Van’a yetersiz kalıyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde oluşturulan uzun kuyrukta sıra bekleyen vatandaşlar, soğuk günlerde büyük sıkıntı yaşadıklarına işaret ederek, Van’a yeni Et ve Süt Kurumu satış mağazalarının şart olduğunu belirtiyor.

Uzun et kuyruğu tepkilere neden olurken, vatandaşlar ilgili kurumlardan konuya çözüm üretmesini bekliyor.

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise Et ve Süt Kurumunun Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bağlı, Tarım ve Orman Bakanlığının da ilgili kuruluşu olarak yer aldığı belirtilerek, il müdürlüğüne bağlı olmadığı bildirildi.