Karabağlar ilçesinde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Ali Üstün, projenin pilot bölge İzmir'den başlayarak odaya kayıtlı tüm esnafa ücretsiz barkod sistemi ve yazılım desteği sunacağını belirtti.

NarPOS'un esnafın maliyetlerini azaltarak işlerini büyütmelerine destek olacağını aktaran Üstün, Projeyle, esnafımızın ülke ekonomimize daha fazla katkı sağlamalarının önünü açacağımıza inanıyoruz." dedi.

PaybyMe CEO'su Eren Deyiş de işletmelerin dijitalleşme süreçlerini kolaylaştırmayı öncelediklerini, bu yeni ödeme çözümü sayesinde özel komisyon oranlarıyla esnafın hızlı ödeme almasını ve kazançlarını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

NarPOS Kurucu Ortağı İlyas Akça ise projeyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Kafe, market, restoran, kantin, otel, pastane, okul gibi birçok satış noktası için sınırsız çözüm sunan NarPOS ile esnafımızın işlerini bir adım ileriye taşıyacaklarına inanıyoruz. Pilot bölge İzmir'den başlayarak TESK üyesi tüm esnaflar, bu projeden faydalanarak işlerini kolaylaştıracak. Ücretsiz barkod sistemi, düşük komisyon oranları ve anında kredi imkanı ile esnafımız rahat bir nefes alacak."

Vallet Kurucu Ortağı ve CEO'su Görkem Bayramoğlu de Ege ve Akdeniz bölgelerindeki tüm küçük esnafı teknoloji ile buluşturmayı hedeflediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Vallet, bireysel ve kurumsal işletmeler için ürün ve hizmet satışını kolaylaştıran özel yazılım sistemleri sunan bir teknoloji şirketi. Vallet olarak, uzun süredir geliştirmekte olduğumuz finansal teknoloji çözümleri ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin kazançlarını artırma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu süreçte İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB), PaybyMe ve NarPOS ile imzalanan esnafımıza özel Ücretsiz NarPOS Projesi'ni İzmir başta olmak üzere Ege ve Akdeniz bölgesinde hayata geçirmek üzere, PaybyMe Resmi Temsilcisi olarak sorumluluğu üstlenmekten büyük mutluluk duyuyoruz."

NarPOS hakkında

NarPOS, esnafın ödeme alma, stok takibi, sipariş yönetimi, raporlama, etiket basma, ürün ekleme/çıkarma ve ürün aratma gibi tüm iş süreçlerini tek bir uygulama üzerinden kolayca yönetmelerine olanak tanıyor.

Tamamen ücretsiz cihazla esnaf, barkod sistemini de artık ücretsiz kullanabilecek. PaybyMe'nin NarPOS ile ortak geliştirdiği yazılım ve cihazlarla esnaf düşük komisyon oranlarıyla işlem yapma imkanına sahip olacaklar.

Bu çözüm, yazarkasa-android POS, dokunmatik sipariş ekranı, barkod programı, barkod okuyucu, e-arşiv CRM, sanal POS, mobil POS, yurt dışı POS, Cüzdan gibi yazılım ve donanım uygulamalarının hepsini bir arada sunacak.

Ayrıca, bu projeyle esnafa özel 300 bin liraya kadar anında kredi imkanı da tanınacak.

Proje kapsamında Ege ve Akdeniz bölgelerindeki esnafa dört farklı paket içeriği sunuluyor. Bu sayede düşük komisyon oranlarıyla kazançlarını artıracak olan esnaf, anında kredi imkanından da faydalanabiliyor.