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Erzurum'da tır ile cipin çarpıştığı kaza nedeniyle ulaşıma kapanan kuzey çevre yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Hasan İne'nin (44) kullandığı 33 AJJ 569 plakalı tır, kuzey çevre yolu Erzurum Havaalanı istikametine seyir halindeyken kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Aynı istikamette seyir halinde bulunan Erbay Kalay idaresindeki 61 PD 657 cip ise tırın dorsesine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve kara yolları ekibi sevk edildi.

Kimsenin yaralanmadığı kazada kuzey çevre yolu tek taraflı olarak ulaşıma kapatıldı.

Araç kuyruğunun oluştuğu ve yaklaşık 3 saat kapalı kalan kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma kontrollü bir şekilde açıldı.

Öte yandın Ağrı'da etkili olan soğuk hava akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Cadde ve sokakları beyaza bürünen kentte ekiplerin çalışması devam ediyor.

Merkeze bağlı Soğancumaçay köyünde ise atını merada otlatmak istediği sırada tipiye yakalanarak arazide mahsur kalan vatandaş, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı. AA