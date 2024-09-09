Ertem Şener'den Vanspor’a Tam Destek

Beyaz TV’de yayınlanan "Derin Futbol" programında ünlü sunucu Ertem Şener, Vanspor’a yönelik övgü dolu ifadelerle dikkat çekti ve canlı yayında yaptığı açıklamalarda, takıma verdiği desteği açıkça belirtti; Şener, Vanspor’a olan bağlılığını ve destekleyici tutumunu net bir şekilde ortaya koydu.

Bölgesel Destek Mesajı

Şener, programda yaptığı konuşmada, "Van bizim şehrimiz, ben burada olduğum sürece ne Amedspor’a, ne Vanspor’a, ne Diyarbakır’a, ne Bingöl’e, ne Muşspor’a laf söyletmeyeceğim," şeklinde bir ifade kullanarak, bölgenin futbol takımlarına yönelik desteğini güçlü bir şekilde vurguladı ve bu sözler bölge halkı tarafından büyük takdir topladı.

Vanspor FK Yönetiminden Şener’e Teşekkür

Vanspor FK yönetimi, Ertem Şener’in canlı yayındaki bu desteğinden oldukça memnun kaldı; TFF Sorumlusu Şule Gökırmak, Şener’in yaptığı bu konuşmanın hem takıma hem de taraftarlara büyük bir moral kaynağı olduğunu belirtti ve medyanın desteğinin, takımın hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynadığını ifade etti.

Bölgesel Futbol İçin Moral Kaynağı

Ertem Şener’in Vanspor’a olan desteği, sadece Vanspor’u değil, bölgedeki diğer futbol takımlarını da moral açısından olumlu yönde etkiledi; Şener’in bu güçlü çıkışı, futbolun birleştirici ve destekleyici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.