Erkeklerde Saç Dökülmesinin Yaygınlığı

Kadınlar ise bu yaşlarda genellikle saçlarını korumakta daha başarılı görünüyorlar; bu bozulmanın altında yatan sebepleri ortaya çıkabilir, saç değişimi değişimi algıyı gösterebilir.

Genetik Etkenlerin Rolü

Erkek tipi saç dökülmesi, bilim dünyasında “androgenetik alopesi” olarak bilinen genetik bir durum ve bu durumun ortaya çıkmasında birçok genin etkisi söz konusudur. Araştırmalar, erkeklerde saç dökülmesine yol açan gen özelliklerini belirlemiş; Özellikle X kromozomundaki AR geni, yani Androjen Reseptör geninin bu süreçte katıldığı bir rol oynadığı ortaya çıktı.

Hormonal Çeşitlilikler

Androjen reseptörü, erkek hormonları olan testosteron ve dihidrotestosteron (DHT) gibi bileşenler algılayarak saç köklerinin küçülmesine neden olur. Bu hormonların saç ısısını kontrol ederek incelir ve bu da kelleşmeye yol açar. Erkekler, X kromozomlarını annelerinden değiştirmek için, kellik riskinin artması genleri alma olasılığı daha yüksektir.

Kadınların Koruma Mekanizması

Kadınlar, iki X kromozomuna sahip oldukları için, biri kellik gen taşısa bile diğer kromozomlar bu olumsuz etkiyi dengeleyebilir. Ayrıca kadınlar erkeklerden daha düşük oranda testosteron ve DHT üretirler, bu da saç köklerini korumada yardımcı olur. Östrojen ve progesteron gibi hormonlar da kadınların saç bakımını sağlayacak önemli çözümlerdir.

Yaşlanma ve Diğer Faktörler

Kadınlarda genellikle menopoz geçişlerinde hormon seviyelerinde bir düşüş yaşarlar, ancak bu durum saç dökülmesini erkeklerdeki kadar belirgin hale getirmez; Daha yaygın ve dağınık bir incelme şeklinde görülür. Hem erkekler hem de kadınlar yaşlandıkça saç parçalarıne kan ayrılındıkça ince saç telleri yaşanabilir. Ayrıca stres, yaşam tarzı seçimleri ve yetersiz beslenme gibi faktörler de saçın olumsuz etkilenmesine neden olabilir.