Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ‘Daha adil bir dünya, daha müreffeh bir Türkiye’ idealine ulaşıncaya kadar durmadan, dinlenmeden çalışacaklarını söyledi. Erdoğan, "Son kabine toplantımızdan bu yana iç siyasette ve dış politikada yine yoğun bir gündemle çalışmalarımızı sürdürdük. 1 Ekim Salı Günü, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 28’inci Dönem 3’üncü Yasama Yılının açılışını yaptık.

Meclis hitabımızda Türk demokrasisini, darbe Anayasası utancından bir an önce kurtararak yeni, sivil bir Anayasa ile buluşturma irademizi teyit ettik. 12 Eylül rejiminin silah dipçiğiyle millete dayattığı mevcut Anayasamızın yapılan onca revizyona rağmen Türkiye’ye ve demokrasisine dar geldiğini, Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu her geçen gün net bir şekilde görebiliyoruz. Ön yargılarının esiri olarak ileri demokrasi hedefimize varılamayacağını herkesin idrak etmesini bekliyor, tüm siyasi partilerin yeni Anayasa çağrımıza yapıcı cevap vermelerini samimiyetle temenni ediyoruz" dedi.

'ANAYASA’NIN İLK 4 MADDESİYLE İLGİLİ BİR SORUN YOK'

Erdoğan konuşmasının devamında, "Anayasa’nın ilk 4 maddesiyle ilgili daha önce defalarca kamuoyuna açıkladığımız üzere partimizin ve Cumhur ittifakının herhangi bir sorununun olmadığını, ilk 4 madde üzerinden yapılan tartışmaların da sürece katkı sağlamadığını tekraren ifade etmek istiyorum. Yeni yasama yılı açılışında ayrıca ülkemizin karşı karşıya olduğu güvenlik sınamalarını kamuoyumuzla paylaştık. İsrail’in Gazze’ye saldırısıyla yaktığı ateş, dini fanatizmle hareket eden mevcut hükümet tarafından tüm bölgeye yayılıyor. 7 Ekim’den itibaren meselenin ne Gazze ne de Hamas olmadığını, asıl niyetin işgal politikasını devam ettirmek olduğunu çok sık dile getirdik. İsrail’in Gazze’de durmayacağını, gözünü bölgedeki diğer ülkelere dikeceğini ilk günden beri her fırsatta ifade ettik.

Bu ikazlarımızdan dolayı bazı dostlarımızın ve ülkemiz içindeki malum kesimlerin haksız eleştirilerine maruz kaldık. Bizi niyet okuyuculuğuyla, krizi abartmakla itham edenler oldu. Bizi dış politikayı iç siyasete alet etmekle suçlayanlar oldu. Ancak İsrail’in Lübnan’a yönelik başlattığı son saldırılar endişelerimizin ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha gösterdi. Netanyahu kabinesinden yapılan açıklamalar, İsrail’in Lübnan’ı işgalle de yetinmeyeceğini çok net biçimde işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

‘GÜVENLİK KONSEYİ’NİN İSRAİL’İ DURDURMAK İÇİN NEYİ BEKLEDİĞİNİ BİZ DE MERAK EDİYORUZ’

Erdoğan, İsrail yönetiminin Lübnan’daki Birleşmiş Milletler (BM) Geçici Barış Gücü’ne saldıracak, Barış Gücü’nü tehdit edecek kadar küstahlaşmasının idrak kapıları halen açık olanlar için konunun ciddiyetini ispata kafi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Burada şunu da söylemek zorundayım; kendi personellerini dahi koruyamayan bir Birleşmiş Milletler görüntüsü uluslararası sistem adına utanç ve kaygı vericidir. Güvenlik Konseyi’nin İsrail’i durdurmak için daha neyi beklediğini açıkçası biz de merak ediyoruz. Düşünebiliyor musunuz; İsrail tankları UNIFIL bölgesine giriyor, Barış Gücü askerlerine saldırıyor, hatta bir kısmını yaralıyor ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, tüm bu haydutlukları tribünden sadece seyrediyor. Bunun adı acizliktir. İsrail saldırganlığına teslim olmaktır. Biz işte bunun için yıllardır 'Dünya 5’ten büyüktür' diyoruz.

Bu adaletsiz tablonun değişmesi için bundan sonra da hakikatleri gür bir sesle dillendirmeye devam edeceğiz. Gelinen noktada şu gerçeği hepimiz görmekteyiz; Siyonist emeller peşinde koşan İsrail hükümeti Amerika ve Avrupa’nın koşulsuz desteğini aldığı müddetçe saldırılarını durdurmayacak. Dışişleri ve Savunma bakanlarımız Meclisin kapalı oturumunda amacın, niyetin, asıl planın ne olduğunu izah etmişlerdir. 7 Ekim sonrasındaki vahşete rağmen tehdide gözlerini kapatanlara ne yaparsak yapalım bazı gerçekleri kabul ettiremeyeceğimizi biliyoruz. Bugün İsrail’i gönüllü sözcülüğünü üstlenenlerin geçmişte bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı için de aynı cümleleri kurduklarını unutmadık. Terör tehdidini bertaraf etmek amacıyla Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyine yönelik operasyonlarımıza en fazla tepki gösterenler de yine bunlardı."

‘BU KRİZ FIRTINASINDAN TÜRKİYE’Yİ SUHULETLE ÇIKARMAKTA KARARLIYIZ’

Erdoğan, konuya ilişkin konuşmasının devamında, "FETÖ ihanet çetesine karşı mücadelemizi dinamitlemeye çalışanların aynı kesimler olması elbette şaşırtıcı değildir. Bakınız burada mesele asla tehdidin kaynağı değildir. İdrak melekelerinin tamamen kapalı olmasıdır. Öyle bir hayal dünyasında yaşıyorlar ki hem Türkiye'nin gerçeklerinden kopuklar hem de bölgemizi ve dünyayı takip etmekten acizler. Gelişmeleri Türkiye eksenli okumak yerine, Batı merkezli okuma hastalığından kendilerini bir türlü kurtaramıyorlar.

Tekrar ediyorum; Savunma ve Dışişleri Bakanlarımız karşımızdaki tabloyu çok net biçimde ortaya koymuşlardır. Tüm bu gerçeklere rağmen ülkenin ve milletin güvenliğine dair meseleleri, polemik konusu yapanları milletimizin takdirine bırakıyorum. Biz onlara itibar etmeden gereken tüm tedbirleri alıyoruz ve alacağız. Ülke olarak caydırıcılık gücümüz ne kadar yüksek olursa bölgemizdeki ateşten kendimizi koruma imkanımızın o derece artacağının farkındayız. Tüm bölgemizi kasıp kavuran bu kriz fırtınasından Türkiye'yi suhuletle çıkartmakta kararlıyız" diye konuştu.

‘LÜBNAN’DAKİ VATANDAŞLARIMIZIN TAHLİYESİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ’

Erdoğan, yakından ilgilendikleri bir başka acil konunun Refah Sınır Kapısının İsrail güçlerince işgalinin ardından Gazze'ye ulaştırılan yardım miktarındaki düşüş olduğunu belirterek, "İsrail özellikle bölgede önemli faaliyetler yürüten Filistin mültecilerine yardım ajansını terörize ederek, yardımları engellemeye çalışıyor. Kış mevsimi gelmeden mümkün olan tüm yolları kullanarak ihtiyaç sahibi Gazze halkına yardımlarımızı ulaştırmanın gayretindeyiz. Artan hava ve kara saldırıları karşısında Lübnan'daki vatandaşlarımızın tahliyesini de gerçekleştiriyoruz.

Geçtiğimiz günlerde hem bölgeye 300 ton civarında yardım ulaştırdık hem de Beyrut Limanı'ndan Bayraktar ve Sancak gemilerimizle toplam 966 kişinin tahliyesini yaptık. İhtiyaç ve talep olması halinde tahliye operasyonlarımız sürecek. Buradan bir kez daha Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızı, AFAD'ımızı, MİT Başkanlığımızı, sürecin koordinasyonunu yürüten Dışişleri ve Savunma bakanlıklarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Böylesi insani bir meselede dahi ırkçı atak geçiren yalan ve iftiralarla tahliye operasyonumuza kara çalan gazeteci ve siyasetçi kılıklı insanlık müsveddelerini de milletimizin vicdanına havale ediyorum" dedi.

'İHA VE SİHA SATIŞLARINDA, ZİRVEDE TÜRKİYE OLARAK BİZ VARIZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin artık bir markası haline dönüşen TEKNOFEST’in 9’uncusunun Adana’da gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Bir gençlik destanı olarak gördüğümüz TEKNOFEST’in 2018 yılından beri dalga dalga büyümesi gurur vesiledir. 14 farklı kategoride 4 bin 333 takım ve 20 bin yarışmacı ile başlamıştık. Hamdolsun bu sene 50 farklı kategoride 790 binden fazla takım, 1 milyon 650 binden fazla yarışmacıya ulaştık. Çoğu genç 1 milyon 100 bin kişinin ziyaret ettiği TEKNOFEST Adana, ülkemizin geleceğine dair umutlarımızı tekrar güçlendirmiştir. Türkiye savunma ve ileri teknolojilerde hak ettiği yere getirene kadar bu yolda sabırla yürüyeceğiz.

Savunma sanayinde muhatap olduğumuz gizli-açık pek çok ambargoya rağmen nereden nereye geldiğimizi aziz milletimiz çok iyi biliyor. İnsansız Hava Araçlarında dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasında yer alıyoruz. İHA ve SİHA satış sayısında ise zirvede Türkiye olarak biz varız. Geçen yıl bu alanda dünya genelinde satışların yüzde 65'i, Türk savunma sanayi şirketleri tarafından gerçekleştirildi. 2023 yılında savunma ihracatımız 5,6 milyar dolar rakamını yakaladı. Türkiye’nin savunma ve havacılık ürünleri ihracat gelirleri Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,2 arttı. Böylece ihracatımız yıllık bazda yüzde 10,4’lük yükselişle 6 milyar doları geçti" dedi.

‘SİYASET KURUMUNUN ESKİ ALIŞKANLIKLARLA YOLUNA DEVAM ETMESİ MÜMKÜN DEĞİL’

Erdoğan, 2024 yılında 178 farklı ülkeye ürün ihraç edilerek ciddi bir rekora imza atıldığını kaydederek şöyle konuştu:

"Savunma sanayimizi seferberlik ruhu ile desteklemeyi sürdüreceğiz. Milli Teknoloji Hamlemiz ile inşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz. Şunun bir kez daha bilinmesini isterim; 21’inci Yüzyılı, Türkiye Yüzyılı yapma hedefine kilitlendiğimiz bir süreçte inovasyon ve ileri teknolojide yakalayacağımız başarı vazgeçilmezdir. Bunun için her şeyden önce dünyadaki gelişmeleri doğru okuyacak, çığır açmış teknolojilerin kuluçka dönemlerini çok iyi analiz edecek ve bugünü kurtarmayı kafi görmeyerek yarınları doğru planlayacağız. 2024-2025 Akademik Yıl Açılışında diğer hususlarla birlikte özellikle bilimsel araştırmalarda üniversitelerimizden beklentilerimizi vurguladık. Yeni akademik yılın öğrencisi, hocası, öğretim görevlisi ve çalışanıyla tüm üniversite camiamız için hayırlı olmasını diliyorum.

5 Ekim Cumartesi günü sismik araştırma gemimiz Oruç Reisi İstanbul Boğazı’ndan Somali’ye yolcu ettik. Mavi Vatan’da çok sayıda sismik faaliyet yürüten Oruç Reis, aynı görevi Somali denizlerindeki her biri yaklaşık 5 bin kilometrelik alanı temsil eden 3 ruhsat sahasında sismik faaliyet icra edecek. Burada bir hususa özellikle dikkatinizi çekmek durumundayım; bölgemizin içinde bulunduğu karanlık atmosferde dışarıdaki meselelerle çok yakından ilgilenirken, evimizin içini toparlamamız yani iç cephemizi tahkim ve takviye etmemiz fevkalade önemlidir. Bunun yolu da evvel emirde siyasette diyalog zeminini güçlendirmekten, farklı siyasi partiler ve toplum kesimleri arasındaki müşterek paydayı olabildiğince büyütmekten geçiyor. Sınırlarımızın hemen ötesinde her gün yeni bir çatışma patlak verirken şunu çok net söylemek isterim ki siyaset kurumunun eski alışkanlıklarla yoluna devam etmesi mümkün değil. Mevlana Hazretleri'nin 'Şimdi yeni şeyler söylemek lazım' ifadesinde anlamını bulan ruha bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz."

‘HER KİM YUMUŞAMA İKLİMİNİ BALTALAMAK İSTİYORSA TÜRKİYE’NİN İYİLİĞİNİ İSTEMİYOR DEMEKTİR’

Erdoğan konuya ilişkin konuşmasının devamında, “Bu noktada esasen yapmamız gereken bellidir; Türkiye'nin umutsuzluk girdabına sürüklenmesini bekleyenlerin ve onların içimizdeki lejyonerlerinin gerilimi körüklemesine, 85 milyonun bin yıllık kardeşliğine gölge düşürmesine müsaade etmemeliyiz. Türkiye'yi kendi iç dinamikleri üzerinden köşeye kıstırarak, denklem dışına atma girişimlerine rıza gösteremeyiz. Şunu hepimiz görmeli ve uyanık olmalıyız; her kim, siyasetten topluma yayılan yumuşama iklimini baltalamak için hamle yapıyorsa, kesinlikle Türkiye'nin iyiliğini istemiyor demektir.

Her kim siyasi hırslarını ve ideolojik ön kabullerini bir tarafa koyma erdemi sergilemiyorsa ülkemize ve milletimize büyük bir kötülük yapıyor demektir. Her kim ülkemizin güvenlik kuşağını güçlendirmeyi hedefleyen çabalarını sureti haktan görünerek hedef alıyorsa, milletin zihnini bulandırıyorsa, acı hatıraları tekrar deşiyorsa apaçık bir ihanet içerisinde demektir. Bunu şunun için söylüyorum; malumunuz Türkiye son dönemde siyasette bir yumuşama iklimine girdi. Siyasi aktörler arasında bilhassa milli meselelerde ortak paydada buluşma arayışları artmaya başladı. Siyaset kurumunu üst üste yaşanan 3 seçimin sürüklediği yüksek gerilim hattından çekip çıkarma iradesi siyasi partilerle birlikte toplumda da makes buldu. Terörün ve şiddetin Türk siyasetini esir almasının ilanihaye önüne geçmek için bir kapı aralandı. Hüsnüniyet göstergesi olan bazı adımlar atıldı. Ancak tüm bunlarla eş zamanlı olarak bu atmosferi henüz meyveye durmadan zehirlemeye dönük girişimler de yoğunlaştı" diye konuştu.

‘UZATILAN ELİN SIKICA TUTULMAK YERİNE KOPARTILMAYA ÇALIŞILMASINA İZİN VERMEYİZ’

Erdoğan, siyasette partiler arası yumuşama iklimini hedef alanlara tepki göstererek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Partisi tarafından dışlanmış, hatta istenmeyen adam ilan edilmiş kimi eski siyasetçilerin ekran ekran dolaşıp kutuplaştırıcı söylemlerle sağa sola sataşmasını, özellikle siyasette yumuşama atmosferini provokatif ifadelerle hedef tahtasına koymasını asla iyi niyetli bulmuyoruz. Karşımızda girdiği tüm seçimleri kaybeden, son olarak parti içi yarışı da kaybederek rekor kıran bir zatın, bizimle, ittifak ortaklarımızla, daha vahimi Türkiye'yi birlikte yönetmeye talip olduğu eski ortaklarıyla ilgili hakaretamiz ifadelerine cevap vermeyi kendimize zül addediyoruz. Aynı şekilde dün, bazı illerimizde ortaya çıkan son derece kötü, son derece kışkırtıcı terörü ve şiddeti öven sahneleri de kesinlikle tasvip etmiyoruz.

Terörle ve şiddetle arasına mesafe koyması beklenenlerin tam tersine terör diline sarılması samimiyetsizliğin işaretidir. Bakınız biz sadece milletimizin farklı kökenden fertleri arasında değil bölgemizin tamamında Türk, Türkmen, Arap, Kürt demeden herkesi kucaklayan bir kardeşlik ekseni kurmaya çalışıyoruz. Ama bakıyorsunuz birileri hemen bu kardeşlik eksenini sabote edecek hal ve hareketlere girişiyor. Kimse kusura bakmasın. Uzatılan elin sıkıca tutulmak yerine kopartılmaya çalışılmasına biz izin vermeyiz. Buna kayıtsız da kalmayız. Bölgemizde bunca ateş varken ve bu ateş her gün biraz daha ülkemiz sınırlarına yaklaşırken herkes aklını başına almalı, sorumlu davranmalı, sorumluluk bilinciyle hareket etmelidir."

‘MİLLETİMİZİN HAFIZASINDA YER EDİNMİŞ KÖTÜ SAHNELERİN TEKRAR YAŞANMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ’

Erdoğan, ‘Burada şunu da hatırlatmakta fayda olduğuna inanıyorum; yumuşama iklimi, ülkemiz ve milletimizin güvenliğinden taviz vereceğimiz, provokasyonlara göz yumacağımız anlamına asla gelmiyor. Bölücü terör dahil, Türkiye'ye ve Türk demokrasisine yönelik her türlü tehdidi bertaraf etme irademiz tamdır. Milletimizin hafızasında yer edinmiş kötü sahnelerin tekrar yaşanmasına müsaade etmeyiz ve etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'CEZASIZLIK ALGISININ ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN GEREKLİ KANUNİ DÜZENLEMELERİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Erdoğan, son dönemde millette serzenişlere sebep olan cezasızlık algısının ortadan kaldırılması için gereken kanuni düzenlemeleri mutlaka hayata geçireceklerini aktararak, "Bununla ilgili genel çerçeveyi partimizin geçen haftaki grup toplantısında zaten çizmiştik. Bugün de kabine üyelerimize gerekli talimatları verdik. İlgili bakanlıklarımızın ve AK Parti Meclis Grubumuz, Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla beraber çalışarak hukuki adımların atılmasını sağlayacak.

Aile Bakanlığımız da bağımlılık, dijital bağımlılık, intihar, çocuk istismarı, şiddetle etkin mücadele için sosyal risk haritaları oluşturacak. Aile rehberi sistemi ile bu tür sorunlar ortaya çıkmadan çok erken safhada müdahale etme imkanı bulacağız. Suç ve suçlularla etkin mücadelede özellikle suçun önlenmesine yönelik çalışmalara daha fazla ağırlık vereceğiz" diye konuştu.

Erdoğan, gıda güvenliğine ilişkin ise "Devletin görevi vatandaşının sağlıklı, güvenilir, mevzuatta belirlenen şartlara uygun şekilde imal edilmiş gıdaya erişimini temin etmektir. Tarım Bakanlığımızın yaptığı denetimlerin gayesi budur. Gıda kontrol ekiplerimiz geçen yıl 1,3 milyon, bu sene ise şimdiye kadar 990 bin denetim yapmıştır. Bu denetimleri bundan sonra artırarak devam ettirecek, vatandaşımızın sağlığının tehlikeye atılmasına asla göz yummayacağız. İhmalkarlıktan veya fırsatçılıktan kaynaklanan her türlü sıkıntılı durumu da adil, hızlı ve şeffaf bir şekilde kamuoyumuzun bilgisine sunacağız" diye konuştu.

Erdoğan, ayrıca, "Alanında yaptığı çalışmalarıyla 2024 yılı Nobel Ekonomi Ödülüne layık görülen ekonomist Daron Acemoğlu'nu tebrik ediyoruz" dedi. Erdoğan son olarak İzlanda ile maçı olan A Milli Futbol Takımına da başarılar diledi.