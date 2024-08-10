Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Futbol Kulübü tarafından yaptırılan Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı'nın açılış törenine katıldı. Tören Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nun yanında inşa edilen Mahmut Tekdemir Futbol Akademisi binasında düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, çok sayıda spor kulübünün başkanı, Başakşehir Futbol Kulübü teknik ekibi ve futbolcuları ile futbol akademisindeki öğrencilerin velileri katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından tesise adı verilen eski futbolcu Mahmut Tekdemir sahneye çıkarak bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ tarafından 10 yıldır kulüp içerisinde kullanılan spor ürünlerinin geri dönüştürülen malzemeleriyle yapılan tablo hediye edildi. Kurdele kesiminin ardından akademide eğitim alan çocuklarla buluşan Erdoğan tesisi gezdi.

“330 BİN METREKARE BÜYÜKLÜĞÜNDE GERÇEKTEN MUHTEŞEM BİR ESER OLMUŞ"

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Akademinin hem büyük bir ihtiyacı gidereceğine hem de bir vizyon projesi olarak tüm spor kulüplerimize örnek olacağına inanıyorum. Biraz önce kulüp başkanımız Göksel Gümüşdağ bizleri bilgilendirdi. Akademiyle ilgili hazırlanan tanıtım filmini de beraberce izledik. Futbol akademimiz 65 bin metrekarelik bir tesis alanında 3 adet mini futbol sahası, 3 adet futbol sahası, 50 futbolcunun konaklayabileceği yatakhanesi, 250 kişilik yemekhane ve kafeteryasıyla, 800 araç kapasiteli otoparkı vesaire, diğer donatılarıyla toplam 330 bin metrekare büyüklüğünde gerçekten muhteşem bir eser olmuş.

Üst düzey bir futbol eğitimi için her şeyin düşünüldüğü, gereken her türlü imkanın sağlandığı akademinin, kulübümüzün altyapısına yeni bir soluk kazandıracağı kanaatindeyim. Futbol akademisinin de hizmete girmesiyle İstanbul Başakşehir'in başarı grafiği inşallah daha da yükselecektir. Öncelikle bir hakkı teslim etmek isterim. Kuruluşundan bu yana geçen 10 yıllık sürede İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü kendi alanında eşine az rastlanır başarılara imza attı. Kulübümüz vefakar taraftarı, Yıldız futbolcuları, hedefe kilitlenmiş yönetim kadrosuyla adını Türk futbolunun devleri arasına yazdırdı. Covid salgınının ilk dönemine tekabül eden 2019-2020 sezonundaki Süper Lig şampiyonluğuyla Başakşehir bu unvana ulaşan 6'ıncı takımımız oldu.

Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra 2 kez Türkiye Kupası finali oynayan kulübümüz 10 sezonun 8'inde Avrupa kupalarına katılarak ülkemizi uluslararası turnuvalarda da başarıyla temsil etti. Kısa sürede, taraftarlarının desteğini hak ettiğini gösteren Başakşehir Futbol Kulübü'müzü kulüp yönetimini, teknik kadroyu ve tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmelerini diliyor, futbol akademisi ve kupa meydanının hayata geçirilmesinde katkısı olan herkesi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

“HİÇBİR ŞEY ÜLKEMİZİN VE MİLLETİMİZİN HUZURUNDAN DAHA MÜHİM DEĞİLDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Burada şunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Gençlik yıllarında sporla bir fiil ilgilenmiş, futbolu her zaman tutkuyla takip etmiş, bugün de düzenli spor yapan bir Cumhurbaşkanıyım. Ülkemizin futbol başta olmak üzere sporun bütün dallarındaki başarılarını arttırmaya bu konuda da makamların ötesinde şahsen de çok büyük bir önem veriyorum.

Bugüne kadar hiçbir kulüp ayırmadan Türk futboluna katkı yapan her türlü girişimi samimiyetle teşvik ettim. Aynı şekilde bütün kulüplerimizin başarılarıyla gurur duydum. Her türlü ihtiyaçlarında, sıkıntılarında ve sevinçlerinde kulüplerimizin yanında olmaya çalıştık. İnşallah bundan sonra da hakkaniyetli ve adaletli çizgimizi koruyacağız. Bu vesileyle bugün başlayan 2024-2025 sezonunda tüm takımlarımıza başarılar diliyor, gerek heyecan seviyesi gerekse centilmenlik düzeyi yüksek bir sezon geçirmeyi ümit ediyoruz.

Tüm kulüplerimizin oynayacakları birbirinden güzel maçlarla, futbol aşkıyla yürekleri coşan milletimize tam anlamıyla bir futbol resitali yaşatacaklarına inanıyorum. Her zaman söylüyoruz; Futbol rekabetin yanı sıra işbirliğinin, dayanışmanın ve takım ruhunun da sembolü olan bir spordur. Hangi sebeple olursa olsun, futbola husumetin, holiganlığın, kavganın, ideolojinin girmesi her şeyden önce sporun ruhuna zarar verir. Elbette herkesin tuttuğu bir takımı, renklerine aşık olduğu bir kulübü, tekniğini, karakterini, oyununa hayranlık duyduğu bir futbolcusu mutlaka vardır.

Ama hiçbir şey ülkemizin ve milletimizin huzurundan daha mühim değildir. Ülkemize ve Türk futbolunu kaybettiren bir anlayışla hareket etmenin hiçbir bahanesi olamaz. Sporun birleştiren, kaynaştıran 85 milyon olarak birliğimizi perçinleyen rolüne özellikle bugünlerde çok fazla ihtiyaç duyuyoruz. Tüm kulüplerimizden içinde bulunduğumuz sezon boyunca futbolumuzu kısır tartışmaların uzağında tutma ve fair play ruhunu güçlendirme noktasında azami hassasiyet bekliyoruz.

Aynı şekilde milyonların ilgiyle, beğeniyle takip ettiği sporcularımızın da sorumlu davranarak, toplum ve gençlerimize örnek olmalarını istiyoruz. Bu anlayışla hareket eden sporcularımıza ve kulüplerimize şimdiden teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

“ÜLKEMİZDEKİ TOPLAM SPOR TESİSLERİNİN SAYISINI BİN 575'TEN ALDIK, 4 BİN 421'E ULAŞTIRDIK"

Erdoğan, “Kıymetli misafirler, futbol camiamız son 22 yılda Türk sporuna sağladığımız güçlü desteğin en yakın şahididir. Yaptığımız devasa yatırımlarla ülkemizin spor altyapısını komple yeniledik. Bizden önce spor kulüplerimizin temel sıkıntılarından biri ihtiyaçlarını dahi karşılayacak stadyumlara sahip olmamalarıydı. Birçok takımımızın eli yüzü düzgün stadyumu dahi bulunmuyordu.

Mevcut stadyumlarımızın kahir ekseriyeti de kullanım ömrünü tamamlamış vaziyetteydi. 2002'de aziz milletimizin takdiriyle göreve gelir gelmez bu sorunu çözmek için hemen kolları sıvadık. Şimdiye kadar bundan tam 10 sene önce hizmete açtığımız Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın aralarında olduğu 38 yeni stadyumun inşasını tamamladık.

Şu an 4 tane stadyumun yapımı, 3 tanesinin de proje ve ihale çalışmaları devam ediyor. İl ve ilçe düzeyinde 277 olan stat sayımızı 346 yükselttik. 2002 yılında Türkiye genelinde 595 futbol sahası varken biz bunu 2 buçuk kat artışla bin 365'e çıkardık. Aynı şekilde 372 olan spor salonu sayısı neredeyse 3 kat artışla 904'e yükseldi. Bakınız 2002'de tüm Türkiye'de gençlik merkezi sayımız sadece 9'du, bugün 508 gençlik merkeziyle evlatlarımıza hizmet veriyoruz. Ülkemizdeki toplam spor tesislerinin sayısını bin 575'ten aldık, 4 bin 421'e ulaştırdık. Türkiye'nin dört bir köşesini kapalı spor salonlarıyla, halı sahalarla, basketbol, voleybol sahalarıyla, yüzme havuzlarıyla donattık" dedi.

“YAPTIĞIMIZ YATIRIMLARIN MEYVESİNİ YAVAŞ YAVAŞ TOPLAMAYA BAŞLADIK"

Erdoğan, “Futbol kulüplerimize, Spor Toto vasıtasıyla önemli miktarda maddi gelir imkanı sunduk. Kulüplerimizin sponsorluk aracılığıyla yeni finansal araçlar oluşturmasını kolaylaştırdık. Bankalar Birliği anlaşmasıyla kulüplerimizin mali sürdürülebilirliğini devam ettirebilmesini sağladık. Daha bunlar gibi burada saymaya kalksak saatler alacak nice imkanı, nice desteği ve teşviki Türk futbolunun emrine verdik.

Elini vicdanına koyan herkesin kabul ve teslim edeceği husus şudur. Cumhuriyet tarihimiz boyunca futbol dahil, sporun tüm dallarına en büyük yatırımı yapan, en güçlü desteği veren iktidar açık ara bizim iktidarımızdır. Bundan da açıkçası sadece memnuniyet duyuyoruz. Yaptığımız yatırımların meyvesini yavaş yavaş toplamaya başladık. Daha önce sadece belli spor branşlarına sıkışan başarı grafiğimiz, şimdi daha geniş bir yelpazeye yayılıyor. Tarihsel olarak güçlü olduğumuz spor dallarının yanı sıra sporcularımız uzun yıllar kısıtlı varlık gösterdiğimiz alanlarda da madalya kazanıyor, kürsüye çıkıyor. İstiklal Marşımızı tüm dünyaya gururla dinletiyor.

Son olarak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A millilerimizin sergilediği anlamlı başarı bizlere gelecek adına hem cesaret vermiş hem de doğru yolda olduğumuzu teyit ve tasdik etmiştir. Tüm bunlara rağmen önümüzde halen kat etmemiz gereken daha çok mesafe olduğunun farkındayız. İnşallah moralimizi bozmadan, engellere aldırmadan, hatalarımızdan ders çıkartıp eksiklerimizi tamamlayarak hedeflerimiz ve bu hedeflere inşallah varacağız" diye konuştu.

“FUTBOL, YALNIZCA SAHADA OYNANAN BİR MÜSABAKADAN İBARET OLMAKTAN ÇIKTI"

Erdoğan, “Değerli dostlar, başarılarımızın kalıcı olabilmesi için sadece çok çalışmamız değil, aynı zamanda zihniyet değişikliğine de gitmemiz gerekiyor. Bakınız günümüzde futbol, yalnızca sahada oynanan bir müsabakadan ibaret olmaktan çıktı. İster tasvip edelim, ister etmeyelim. Bugün artısı ve eksisiyle devasa bir futbol endüstrisinden bahsediyoruz. Futbolun endüstrileşmesi, beraberinde ciddi bazı sıkıntılar getirse de artık 40 sene, 30 sene, hatta 10 sene önceki şartların çok ötesinde bir yapıyla karşı karşıya olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor.

Bu gerçekle yüzleşmek, bunu kabullenmek, temel prensiplerimizden taviz vermeden ülkemiz futbolunu buna göre uyarlamak durumundayız. Üzerine kararlılıkla ve yeni bir anlayışla gitmemiz gereken hususların en başında meselenin finansal boyutu geliyor. Benden sonra tufan mantığıyla hareket edildiğinde ne yazık ki bunun faturasını sadece kulüplerimiz değil Türk futbolu ödemektedir" şeklinde konuştu.

“MALİ TABLOSU BOZUK OLAN BİR KULÜBÜN TAKDİR EDERSİNİZ Kİ SPORTİF BAŞARIYI YAKALAMASI DA ZORDUR"

Erdoğan, “Hepimiz şu hakikati çok iyi biliyoruz. Türk futbol taraftarı özverili, fedakar, takımına sahip çıkma noktasında üzerine düşeni fazlasıyla yerine getiren bir taraftar grubudur. Taraftarın dişinden, tırnağından artırıp formasını satın aldığı, maçına gittiği, şartlarını zorlama pahasına tüm imkanlarıyla desteklediği takımından beklentisi de doğal olarak fevkalade yüksektir. Bu beklentinin kulüplerimiz üzerinde baskı oluşturduğu, kulüplerimizi uzun vadeli yatırımlar yapma yerine kısa vadeli kazanımlara yönlendirdiği bir başka hakikattir.

Bunun sonucunda kulüplerimiz ya ağır mali yük altına girmek ya da zaten çok kısıtlı olan kaynaklarını verimsiz kullanmak mecburiyetinde kalabiliyor. Kulüplerimizin mali yapılarını bozma yanında, geleceğini de rehin alan bu cendereden mutlaka ama mutlaka çıkması lazım. Mali tablosu bozuk olan bir kulübün takdir edersiniz ki sportif başarıyı yakalaması da zordur. Ayağı yere basan politikalarla hem sportif başarıyı hem de güçlü bir mali yapıyı tesis edecek projelere yönelmek zorundayız. Düzgün ve sürdürülebilir bir finansal yapıyla yönetilen kulüplerin ne kadar başarılı olduğunu yakın çevremizde görüyoruz. Bu başarı örneklerinin ülkemize de tatbik edilmesi pekala mümkündür" diye konuştu.

“KENDİ İNSAN KAYNAĞIMIZI DEĞERLENDİRMEZSEK, SPOR KULÜPLERİ OLARAK DA ÜLKE OLARAK DA HAK ETTİĞİMİZ YERLERE GELEMEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şunu çok net ifade etmek isterim. Ülkemizde futbolu daha ileriye taşımak istiyorsak en büyük yatırımı insana yapmak mecburiyetindeyiz. Kendi gençlerimize güvenmeli, inanmalı ve onların geleceğine yatırım yapmaktan asla vazgeçmemeliyiz. Tabii ki dünyanın yıldız futbolcularının iyi, kaliteli özellikle de bu sporcu evlatlarımızın ülkemize gelmesi, burada top koşturması, Türk futbolunun seyir keyfini arttırmaktadır. Fakat aslolan kendi insan kaynağımızın layıkıyla değerlendirilmesidir. Şayet Süper Lig takımlarında oynayan gençlerimizin sayısı azalıyorsa bunun manası yeni futbolcuların yetişmesinde bir tıkanıklık var demektir. Bunun muhakkak önüne geçmemiz gerektiğine inanıyorum. Kendi insan kaynağımızı değerlendirmezsek, spor kulüpleri olarak da ülke olarak da hak ettiğimiz yerlere gelemeyiz.

Bakınız, Arda Güler'in genç yaşta elde ettiği başarı; tüm kulüplerimiz için hem güzel bir örnek oldu hem de altyapı yatırımlarının önemini gösterdi. Bu örneğe yenilerini eklemek için hep beraber çalışmalıyız. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Başakşehir Futbol Akademisi'ni doğru zamanda atılmış çok kıymetli bir adım olarak görüyorum, Futbolumuzun güzelleşmesi, gelişmesi arzu ettiğimiz seviyelere çıkması için bu tür hamlelere ihtiyacımız var.

Şunu lütfen unutmayalım. Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkelerinden Türkiye; dünya futbol yıldızı kazandıracak insan kaynağı havuzuna ziyadesiyle sahiptir. Yeter ki biz işimizi düzgün yapalım, hakkıyla yapalım. Günü kurtarmaya değil işte bugün burada olduğu gibi geleceğe damga vurarak projeleri gençleştirmeye odaklanalım. Yeter ki biz gereksiz tartışmalarla milletimizin futbol aşkını köreltmeyelim. Bilakis bu heyecanı diri tutacak adımlar atalım. Gerisi sadece zaman ve sabır meselesidir" ifadelerini kullandı.

“MAHMUT TEKDEMİR'İN ADININ VERİLMESİNİ DE BİR VEFA ÖRNEĞİ OLARAK DEĞERLENDİRİYORUM"

Erdoğan, “Başakşehir'e başta belediye başkanımız olmak üzere ve bunun yanında kaymakamımız olmak üzere bütün Başakşehir'de yaşayan vatandaşlarımızı özellikle Başakşehir'de oynanacak müsabakalara teşvik etmelerini ve Başakşehir gençliğini birçok olumsuz alışkanlıklardan kurtarıp stada sevk etmemizin gereğini tavsiye ediyorum. Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin diyorum. İstanbul Başakşehir'in bu yeni tesisinin Türk futboluna ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Akademiye uzun yıllar İstanbul Başakşehir'de ter döken top koşturan takımımızın elde ettiği başarılarda çok büyük payı olan Mahmut Tekdemir'in adının verilmesini de bir vefa örneği olarak değerlendiriyorum. Mahmut Tekdemir Futbol Akademisi bünyesinde eğitim gören ve görecek olan tüm evlatlarımıza Rabb'imden üstün başarılar temenni ediyorum. Başakşehir Futbol Kulübü yönetimini böyle bir tesisi hayata geçirdikleri için tekrar tebrik ediyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Kalın sağlıcakla" dedi.