Erciş'te Kanser Tarama Hizmetleri Hangi Kapsamda Yapılıyor?

Kaymakamlıkta yapılan toplantıda, bu hizmetlerin yerel Aile Sağlığı Merkezleri ve Erciş Devlet Hastanesi gibi sağlık yönetiminde de sürdürüldüğü vurgulandı. Bunun yanı sıra, mahallelerde ve köylerde Aile Destek Merkezleri ile Kur'an kurslarında yapılan etkinliklerde halka açıklandığı ve yerinde kanser taramaları yapıldığı açıklandı. Özellikle meme kanseri için kalıcı olarak üretilen bu salgınların ne kadar kritik olduğu, elde edilen istatistiklerle de desteklendi.

Meme Kanserinin Salgınları ve Tarama Süreci Nasıl İşleniyor?

Kaymakam Karaloğlu'nun bilgisine göre, Ağustos 2022'de kaydedilen bu yana, 6 bin 143 kadına rahim ağzı, 8 bin 436 kadına meme ve 7 bin 62 kişiye kolon kanseri taraması yapılmıştır. Bu süreçte 947 kişide tarama testi olumlu sonuçlanmıştır ve bu kişilere ileri tedavi için yönlendirilme yapılmıştır. İlçe Sağlık Müdürlüğü Vekili Dr. Fırat Güneş, mamografi çekimleri için ücretsiz olarak yönlendirildiğini belirterek, sekiz kadından birinin meme kanserine yakalandığını vurguladı. Bu rakamlar, eğitim ve bilgilendirme çalışmalarıyla dünyadaki bir özet oluşturma çabalarının ne kadar önemli olduğu bir kez daha gözlerin önüne seriyor.