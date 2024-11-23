Erciş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini ziyaret ederek diş hekimleri ile bir araya gelen Kaymakam Karaloğlu, diş hekimleriyle birlikte pasta keserek Erciş’te görev yapan hekimlerin 22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü’nü kutladı, hediye takdiminde bulundu.



Kaymakam Karaloğlu’nu Erciş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Fırat Güneş, Diş Hekimleri ve çalışanlar karşıladı. Diş Hekimleri, Kaymakamı Karaloğlu’na meslek hayatlarındaki bu önemli günde ziyaretlerinden ve takdim ettikleri hediyelerden dolayı teşekkürlerini iletti.