Yaralılar Hastanelere Sevk Edildi

Korkunç Kaza AnıKazanın meydana geldiği an, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu otomobilin direklere çarpmasıyla birlikte panik dolu anlara sahne oldu. Olayın ardından, bölgeye hızla ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilerek yaralılara müdahale edildi.Kaza, dün akşam saat 22.50 civarında Van-Erciş karayolunun Karahan Mahallesi yakınlarında gerçekleşti ve 13 AAC 446 plakalı aracın sürücüsünün kimliği henüz belirlenemedi. Yaralılar, acil müdahale için Muradiye Devlet Hastanesi ve Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı; olayın ciddiyeti ise yakınlarını endişelendirdi. Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz net bir bilgi verilmedi, ancak 1 kişinin durumu kritik olarak bildirildi.

Soruşturma Başlatıldı

Kazanın ardından jandarma ekipleri, olayla ilgili detaylı bir tahkikat başlatarak kazanın meydana geliş nedenlerini araştırmaya koyuldu. Van halkı, bu tür kazaların önlenmesi için daha fazla dikkat ve önlem alınması gerektiğini vurgularken, ulaşım güvenliğinin artırılması çağrısında bulundu.