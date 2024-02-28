Erciş Spor Lisesi öğrencisi Ali Tunç, Avrupa Kros Şampiyonasında 3.’lük madalyasının sahibi oldu.

Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, sporcunun başarısına ilişkin yaptığı duyuruda; “Okulumuz idarecisi Turan İni, Beden Eğitimi Öğretmeni ve aynı zamanda Antrenörü Muğdat Öztürk ve öğrencimiz Ali Tunç'u tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.” diye kaydetti.

Fenerbahçeli atlet Ali Tunç, 20-21 Ocak tarihlerinde İstanbul Ataköy Atletizm Salonunda yapılan Milli Takım Seçmelerinin son gününde 3 bin metrede U20 Türkiye rekorunu kırmıştı.