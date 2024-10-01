1968 Mezunları Bir Araya Geldi

Bu özel program, Erciş ilçesinde ve farklı şehirlerde yaşayan yaklaşık 30 mezunun bir araya gelmesiyle, geçmişe dönük nostaljik bir yolculuk yaşanmasına vesile oldu.

Öğretmenleriyle Duygu Dolu Anlar

Etkinlikte, katılımcılar birlikte yemek yiyip halay çekerek keyifli vakit geçirirken, 83 yaşındaki Türkçe öğretmenleri Nigar Öztekin'i de görüntülü arayarak duygusal anlar yaşadılar. Erciş Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, bu buluşmanın önemini vurgulayarak, ilçedeki eğitim kurumlarının sayısındaki artışın ve dönüşümün, geçmişten bugüne eğitim alanında sağlanan ilerlemeyi gösterdiğini belirtti. Mezunlar, gençlik yıllarının anılarını paylaşarak, birbirlerine sarılmanın ve hasret gidermenin mutluluğunu yaşadılar.