Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalarda bulunan mevduatlara ilişkin istatistikleri yayımladı. Bankalara en çok para yatıran iller açıklandı.

Türkiye’de parasını çeşitli yatırım araçlarında değerlendirmek için bankaya yatıranların öncelikli tercihi vadeli hesaplar oldu.

Açıklanan verilere göre mevduat bakımından Türkiye’nin en zengin on ili arasında İstanbul 6 trilyon 837 milyar 457 milyon 854 bin Lira ile ilk sırada yer alırken, sırasıyla ilk 10’da yer alan diğer iller şu şekilde verildi; 2 trilyon 60 milyar 520 milyon 141 bin lira ile Ankara, 848 milyar 34 milyon 420 bin lira ile İzmir, 513 milyar 842 milyon 573 bin lira ile Antalya, 442 milyar 526 milyon 694 bin lira ile Bursa, 319 milyar 80 milyon 233 bin lira ile Kocaeli, 236 milyar 144 milyon 441 bin lira ile Adana, 211 milyar 376 milyon 926 bin lira ile Muğla, 210 milyar 878 milyon 525 bin lira ile Konya ve 209 milyar 333 milyon 536 bin lira ile Mersin.

VAN’A AİT VERİLER!

Bankalarda bulunan mevduat sıralamasında Van, ülke genelinde 48. sırada yer alırken, Doğu Anadolu Bölgesinde ise en yüksek mevduata sahip dördüncü il oldu.

Van’ın mevduatı 28 milyar 883 milyon 269 bin TL olarak açıklandı. BDDK tarafından açıklanan verilere göre Doğu Anadolu Bölgesi’nde mevduata göre sıralamada ilk beş il ise şu şekilde oldu; Malatya, Elazığ, Erzurum, Van ve Erzincan.