Emekli maaş zamlarında etkili olan enflasyon verisi temmuz, ağustos ve eylül aylarında yüzde 8,92 olarak belirlendi.

2024 yılının sonunda ekim, kasım ve aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, emeklilere yapılacak zam oranı da netleşmiş olacak.

Orta Vadeli Program'da 2024 yılı sonu için enflasyon tahmini yüzde 41.5 olarak açıklandı.Yapılan enflasyon tahmininin tutması halinde, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında toplam enflasyonun yüzde 13.44 olması bekleniyor.

Son 6 aylık enflasyon oranının %13,44 olarak belirlenmesi halinde, emeklilere refah payı verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Refah payının verileceği senaryosunda, bu ödemenin 2024 Aralık ve 2025 Ocak tarihlerinde maaşlara yansıtılması bekleniyor.

ZAM ORANI İYİLEŞTİRMESİ GÜNDEME GELEBİLİR

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin zam oranlarına ayrıca zam oranı iyileştirmesi gündeme gelebilir. Bu durumda zam oranlarının yüzde 20'nin üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.

Ayrıca en düşük emekli maaşının son enflasyon rakamlarıyla birlikte ne kadar olacağı da merak ediliyor. 10 bin liradan 12.500 TL'ye çıkartılan en düşük emekli maaşının 2025 Ocak ayında enflasyonun kesinleşmesinden sonra revize edilmesi bekleniyor.

Ekonomim'de yer alan habere göre, 11 bin TL ve altında kök maaşı olanların sıfır zam tehlikesiyle karşılaşmaması için taban maaşların da zam oranları kadar artırılacağı tahmin ediliyor.

2025 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Böylelikle refah payı haricinde taban emekli maaşının yüzde 13.44 oranındaki artışa göre 14 bin 180 TL'ye çıkması bekleniyor.

Tüm bu gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda en düşük emekli maaşının 14-15 bin TL bandında olması öngörülüyor.