Ocak 2025'te uygulanacak SSK ve Bağkur emekli zamları Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 6 aylık enflasyon farkına göre belirleniyor.

SGK ve Bağkur emeklileri şimdiden yüzde 14,57'lik zam farkını elde etmiş oldu.

En düşük emekli zammı şu anda 12 bin 500 lira olarak uygulanıyor.

Emekliler ise aralık ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) açıklanmadan önce zam taleplerini dile getirerek, sadece enflasyon farkı ile sınırlı kalınmamasını istedi.

Tüm Emekliler Derneği (TÜM EMEK DER) Genel Başkanı ve Türkiye Emekliler Platformu Dönem Sözcüsü Satılmış Çalışkan 2025'in ilk 6 ayı için emeklilere verilecek zam ile ilgili açıklamasında bulundu.

"TÜFE ARTI SEYYANEN 10 BİN TL ZAM ŞART OLMUŞTUR"

Satılmış Çalışkan açıklamasında “2025 yılı zammında emekliye TÜFE artı seyyanen 10 bin TL zam şart olmuştur. Bu bile biz emeklileri hayata döndürmeye yetmez." diyerek, şu ifadelere yer verdi:

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi bizim emeklinin TÜFE’si ile birbirini tutmuyor. TÜFE ile ilgili açılan davaya da müdahil olduk. TÜFE zamları emeklinin maaşlarını eritmiştir, eritmeye de devam edecektir.

"EMEKLİNİN ALIM GÜCÜ DÜŞÜK"

Bugün emeklilerimizin alım gücü çok düşük, emekli zammını almadan çarşıya, pazara iğneden ipliğe her şeye zam geliyor. Emeklinin pazara çıkacak durumu da kalmadı.

"EMEKLİNİN TABAN MAAŞININ ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE ÇEKMASINI İSTİYORUZ"

Biz emeklinin taban maaşının asgari ücret seviyesine çıkartılarak, bir fiil hizmet ve pirime dayalı bir intibak yasası çıkartılması istiyoruz. İşçi ve Bağkur emeklilerinin Maaş zamlarının TÜFE’den çıkartılarak gösterge ve katsayı sistemine geçilmesini istiyoruz. Bugün emeklileri maaşlarını bu hale getiren TÜFE'dir.

"SENDİKA HAKKI İSTİYORUZ"

Tüm emekliler bu ülkenin kalkınmasında saçını ağartmış, ömrünü vermiş kişilerdir. Bugün emekliler lütuf değil primi peşin ödedikleri hakkını talep etmektedir. Emeklilere zam yapılacağını da ülkenin ekonomik durumu öne sürülmektedir. Emeklilerin bu durumda günahı nedir? Biz tüm emekliler olarak taban maaşımızın asgari ücret olarak belirlenmesini ve buna göre de diğer maaşların güncellenmesini talep ediyoruz. Biz emeklilere sendikalaşma hakkı verilmesini istiyoruz.

"ZAM PAZARLIĞI YAPMAK İSTİYORUZ"

Biz tüm emekliler masada taleplerimizi sunmak ve zam pazarlığı yapmak istiyoruz. Emekliler bir TÜFE zammına bağlanmış ve bu şekilde yoksulluya mahkum edilmiş ve dönem maaş biraz daha erimiştir.