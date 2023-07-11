Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde memur maaşlarıyla ilgili zam düzenlemesini duyurmuştu.

En düşük memur maaşı 22 bin TL olurken yüzde 17,55 + 8 bin TL'lik zammın ardından sıra emeklilere geldi.

SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine yılın ikinci yarısında uygulanacak zam oranı da yüzde 25 olarak güncellendi.

Emekli vekilleri sevindirecek gelişme: Aylıklarında artış yapılacak

Memur ve emekliler zamlı maaş ve aylıkları ise 15 Temmuz'dan itibaren hesaplara yatacak.

Gelişmelerin ardından bu kez de emekli milletvekilleriyle ilgili bir düzenlemeye gidildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan torba yasa görüşmeleri sonrası verilen önerge ile emekli milletvekillerinin maaşlarında artış yapılacak.

Yüzde 17,55'le sınırlı kalmasın dendi: 25'e çıkarılması için özel hüküm kondu

Emekli milletvekillerinin maaş zamlarının yüzde 17,55’le sınırlı kalmayıp yüzde 25 artabilmesi için torba yasa teklifine özel bir hüküm konuldu.

Böylelikle emekli milletvekillerinin ortalama 55 bin TL olan aylıklarının 64 bin TL yerine, yaklaşık 69 bin TL’ye çıkarılmasının yolu açıldı.

Maaşları 69 bin TL'ye çıktı

Bu düzenleme yapılmasaydı emekli milletvekilleri 9 bin TL dolayında artış alacaktı.

Öte yandan üzerinde herhangi bir tartışma yapılmayan önergenin genel gerekçesi şöyle açıklandı:

“Maddeyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 43’üncü maddesine istinaden emekli aylığı alanların emekli aylıklarının 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan emekli memurlar ile hak sahiplerine ödenen aylıklarda yapılacak yüzde 25 oranındaki artışa paralel olarak yeniden düzenlenmesi amaçlanmaktadır.”

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