Haziran enflasyonun açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin alacakları temmuz zammı belli olmuş ve SSK ve Bağ-Kur'lu emeklilerinin alacağı en düşük emekli maaşı da 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilmişti.

En düşük emekli maaşının artırılması için alınan karar, yasal olarak Meclis'te görüşülen torba yasaya eklendi, onaylandı ve Resmi Gazete'de yayınlandı.

Bu süreçte emeklilerin aylıkları ödendi ancak en düşük emekli maaşı alanların farkları bugün hesaplarına yatacak.

"FARK AYLIK ÖDEMELERİ BUGÜN"

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), konuya ilgili şu açıklamayı paylaştı:

En düşük emekli aylığının 12 bin 500 TL’ye yükseltilmesi kapsamında fark aylık ödemelerini bugün hesabınıza yatırıyoruz.

DÜZENLEME 3,7 MİLYON KİŞİYİ İÇERİYOR

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan 24,73 oranındaki enflasyon farkı zammı kök maaşı düşük olanlara uygulandığında, yine 10 bin liranın altında kalındığı ya da maaşa çok düşük bir artış yansıdığı görüldüğü için en düşük emekli maaşında artışa gidilmişti.

En düşük emekli aylığının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilmesiyle birlikte bu düzenlemeden toplam 3 milyon 703 bin 788 kişi yararlandı.