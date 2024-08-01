Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) çalışmalarıyla Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nde yapılacak değişiklikle şeffaflığın ve kayıp kaçakla mücadelede caydırıcılığın artırılması hedefleniyor.

Kurum, Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikleri içeren taslağı 11 Temmuz'da resmi internet sitesinden kamuoyu görüşüne açmıştı.

Elektrik piyasasında yapılacak iyileştirme ile sektörde daha adil ve sürdürülebilir bir yapı oluşturulması amaçlanıyor.

ŞEFFAFLIK VE KAYIP KAÇAKLA MÜCADELEDE CAYDIRICILIK ARTIRILACAK

Taslak çalışma kapsamında planlanan değişiklikle, kayıp kaçak elektrik kullanımına yönelik caydırıcı şu tedbirler hayata geçirilecek:

-Kaçak miktarın tespiti ve önlenmesinde teknolojik imkan ve veri kullanımı artırılacak.

-Kaçak elektrik tespiti, tahakkuku, faturalandırma ve tahsil aşamalarında dağıtım şirketlerinin uygulamalarındaki eksiklikler giderilerek tüm süreçlerde uygulama birliği sağlanacak.

-Fatura ödemelerini düzenli yapan mesken abonelerinden yeni sözleşmelerde güvence bedeli alınmayacak.

-Perakende satış sözleşmeleri dijital ortamda aboneye iletilerek sektörün dijitalleşen dünyaya uyumu için kağıt ve zaman israfının da önüne geçilecek.

-Uzaktan okuma ve izleme sistemleri gibi uygulamalar işlemlerin hızlanması ve verimliliğin artması sağlanacak.

-Kaçak elektrik kullandığı tespit edilen tüketicilere yönelik yüksek ceza ve faturalandırma yöntemlerinin caydırıcı etki oluşturarak kaçak kullanım oranlarını düşürecek.

-Kaçak elektrik tespit süreçlerinin fotoğraf ve video kayıtları ile belgelenmesinin, işlemlerin şeffaflığı ve izlenebilirliğini artıracak.

-Sektörde dijitalleşme yaygınlaşacak.

-Güvence bedellerinin taksitlendirilmesi ve belirli tüketici gruplarına sağlanan ek korumaların ise mali yüklerin daha yönetilebilir hale gelmesine imkan sağlayacak

KAÇAK KULLANIMA KARŞI TEDBİRLER ARTIRILACAK

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Yönetim Kurulu Başkanı Barış Erdeniz, özellikle kaçakla mücadele, sayaç okuma ve faturalama süreçlerindeki belirsizliklerin giderilmesiyle uygulamada karşılaşılan sorunların önüne geçilmesinin hedeflendiğini aktardı.

"FATURALARINI DÜZENLİ ÖDEYEN MESKEN ABONELERİNDEN GÜVENCE BEDELİ ALINMAYACAK"

Erdeniz, taslakta yer alan "faturalarını düzenli ödeyen mesken abonelerinden güvence bedeli alınmaması" maddesinin tüketici memnuniyetini artırma, ödeme disiplinini teşvik etme ve müşteri bağlılığını güçlendirme amacı olduğunu sözlerine ekledi.