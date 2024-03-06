Elektrikli araçlar, benzinli ve dizel araçlara göre daha çevre dostu ve ekonomik bir seçenek olarak 2024 yılında öne çıkıyor. Bu nedenle, birçok kişi elektrikli araç satın almayı düşünüyor.

Araç satın almayı düşünenler elektrikli araç fiyatlarını karşılaştırma yapabilmek için araştırıyor. İşe, 2024 elektrikli araç modelleri ve fiyatları…

2024 Elektrikli Araç Fiyatları

2023 yılı Türkiye'nin elektrikli araç pazarında adeta bir patlama yılı oldu. Tam 65 bin 562 "tam elektrikli" otomobil satışı gerçekleşti. Bu satış rakamlarıyla Türkiye, birçok Avrupa Birliği ülkesini geride bırakarak Avrupa'da elektrikli araç satışlarında 7. sıraya yükseldi.

Türkiye’nin elektrikli araç sevdası 2024 yılında da devam ediyor. 2024’ün ilk ayında 3.973 adet elektrik araç satışı şimdiden yapılmıştır.

Arabanızı değiştirmek veya yeni araba almak istiyorsanız, elektrikli araç tercih edeceklere özel hazırlanan 2024 elektrikli araç fiyatlarını paylaştık!

Elektrikli araç fiyatları 2024 yılında ortalama olarak 1.500.000-3.000.000 TL aralığında değişiyor.

Citroen Ami

Şehir hayatını kolaylaştıran, trafikte özgürlük sunan elektrikli araçların artık gözdesi Ami. Araç iki kişilik, otomatik vites, kompakt ve pratik kullanım sağlıyor. Sürücüler için uygun fiyatıyla öne çıkıyor.

Citroen Ami One Electric modeli 429.000 TL’dir.

Citroen C3

Citroen C3, modern ve şık tasarımıyla araba alacakların dikkatini çekiyor. Hatchback modeliyle konforlu ve keyifli bir sürüş deneyimi sunar. Geniş iç hacmi ve kullanışlı özellikleri var. Hem şehir içi ve hem uzun yolculuklar için genellikle tercih ediliyor.

Citroen C3 fiyatları aşağıdaki gibidir:

Model Fiyat PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel Bold 898.000 TL PureTech 110 HP - EAT6 Feel Bold 1.020.0000 TL PureTech 110 HP - EAT6 Shine 1.055.000 TL PureTech 110 HP - EAT6 Elle 1.097.000 TL

Citroen C4

Citroen C4, modern ve zarif tasarımıyla öne çıkıyor. Teknolojik ve konforlu bir SUV modelidir. Geniş iç hacmi nedeniyle kalabalık aileler tarafından tercih ediliyor.

Citroen C4 fiyatları aşağıdaki gibidir:

Model Fiyat 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Feel Bold 1.359.000 TL 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Shine 1.475.000 TL 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Shine Bold 1.565.000 TL

Citroen C5

Citroën C5, konfor ve teknolojiyi bir araya getiren bir orta boy sedan otomobildir.Araç ayrıca gelişmiş güvenlik özellikleri ve sürücü asistan sistemlerine de sahip.

Citroen C5 fiyatları aşağıdaki gibidir:

Model Fiyat 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Shine 1.840.000 TL 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Shine Bold 1.960.000 TL

Citroen Berlingo

Hem iş hayatında hem de aile hayatında sürücülerin çok tercih ettiği, çok yönlü bir araç Berlingo. Ayrıca modern dizaynı, güvenlik ölçütleri ve teknolojik donanımları ile de sürüşü zenginleştiriliyor.

Citroen Berlingo 1.5 BlueHDi 130 HP modeli 975.000 TL’dir.

Dacia Spring

Bütçe dostu ve manevra yeteneği yüksek bir araçtır. Şarj hızı, AC şarj ile 14 saat ve DC hızlı şarj ile 50 dakikadır. (80% dolum için) Mart ayında satışa sunulan otomatik vites olan araç elektrikli araç fiyatı araştıranların favorisi olacak gibi duruyor.

Extreme Electric 65 modeli 885.000 TL’dir.

TOGG

Ülkemizin otomotiv atılımı olarak karşımıza çıkan, yerli üretim elektrikli otomobil markası TOGG da araba severlerin dikkatini çekiyor. Yerli üretim araç satın almak isteyenler elektrikli araç fiyatları incelerken TOGG’u atlamıyor. Yerli araç, 0’dan 100 kilometreye 7,4 saniyede çıkabiliyor.

TOGG fiyatları aşağıdaki gibidir:

Model Fiyat T10X V1 RWD Standart Menzil 1.432.600 TL T10X V1 RWD Uzun Menzil 1.673.000 TL T10X V2 RWD Uzun Menzil 1.823.000 TL

Renault Zoe

Renault ZOE, şehir içi ulaşımı kolaylaştırmak ve hız kazanmak isteyenlerin tercihi. Çevre dostu bir seçenek arayanlar için ideal bir araç olarak piyasaya sürülüyor. Renault Zoe, 100 km hıza 9.5 saniyede çıkabiliyor.

Renault Zoe Intense R135 1.352.000 TL’dir.

Mini Cooper Countryman

Mini Cooper Countryman, ikonik Mini tasarımını biraz daha büyük bir gövdeye taşıyan kompakt bir SUV araçtır. Mini ve elektrikli araç tercihlerini bu model bir araya getiriyor.

Mıni Cooper Countryman fiyatları aşağıdaki gibidir:

Model Fiyat Mini Countryman E Favoured 2.469.538 TL Mini Countryman SE ALL4 Favoured 2.816.362 TL Mini Countryman SE ALL4 JCW 3.016.080 TL

Kia Niro EV

Niro EV, modern tasarımı, geniş iç hacmi ve uzun menziliyle elektrikli araç arayanların tercih edebileceği modellerden bir diğeri. Geniş menzili ve hızlı şarj kapasitesi bulunuyor.

Kia Niro EV Elegancen modeli 1.775.000 TL’dir.

Kia EV6

Kia EV6 çarpıcı tasarımıyla elektrikli araç piyasasına yeni bir soluk getirdi. Kia’nın bu modeli 0-100 km/s hızlanmaya 5.2 saniyede çıkabiliyor.

GT Long Range modeli 3.970.000 TL’dir.

Skywell ET5

Skywell ET5, zarif tasarımı, güçlü performansı ve uzun menziliyle dikkat çeken bir elektrikli SUV araç. Tek şarj ile 520 km'ye kadar yol keyfi sunuyor.

Skywell ET5 fiyatları aşağıdaki gibidir:

Model Fiyat ET-5 LR Legend 1.880.000 TL ET-5 LR Exclusive 2.800.000 TL

Tesla Model Y

Hem yüksek performans, hem geniş iç hacim hem kullanım kolaylığı sunan Tesla elektrikli araç almak isteyenlerin mutlaka göz atması gereken araçlardan biri. Hem yenilikçi teknolojisi hem de sürdürülebilirliğe yaptığı vurgu Tesla’yı araçseverler karşısında öne çıkarıyor.

Tesla Y Model fiyatları aşağıdaki gibidir:

Marka Fiyat Model Y – Arkadan İtiş 2.407.824 TL Model Y Long Range – Çift Motorlu 4 Çeker 3.015.629 TL Model Y Performance – Çift Motorlu 4 Çeker 3.138.355 TL

Volvo XC40 Recharge

Güvenli araç arayanların ilk tercihi İsveçli Volvo, XC40 serisinde güvenliği elektrikle buluşturuyor. Sürücülere hem konfor, hem güvenlik hem de tasarım sunan bu seri, elektrikli araç fiyatları araştırmalarında her zaman yer alıyor.

Volvo XC40 Recharge modeli fiyatları aşağıdaki gibidir:

Model Fiyat XC40 Recharge, P8 Single Motor Extended Range, Ultimate 2.637.859 TL XC40 Recharge, P8 Twin Motor, Ultimate 2.871.126 TL

Mercedes Benz EQS

Mercedes’in lüks dokunuşuyla elektrikli araç konforunu bir araya getiren bir araç. Mercedes-Benz EQS, sürücüler için heyecan verici bir sedan. Mercedes elektrikli araç fiyatlarını araştıranları cezbediyor.

Mercedes Benz EQS modeli fiyatları aşağıdaki gibidir:

Model Fiyat EQE 350 4MATIC AMG 3.997.000 TL Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ Performance 5.575.000 TL

Mercedes-Benz S Serisi

Mercedes-Benz S Serisi, otomotiv dünyasının lüks ve teknoloji zirvesini temsil eden bir amiral gemisi gibidir. Elektrikli araç fiyatları arayanların liste başında karşılaştığı isim genellikle S Serisi oluyor. Konfor, performans ve yenilikçiliğin buluşma noktası olan sedan model görenleri hayran bırakıyor.

Model Fiyat S 450 d 4MATIC L Inspiration 13.362.500 TL S 500 4MATIC L Inspiration 14.546.500 TL Mercedes-AMG S 63 E PERFORMANCE 23.900.500 TL

Audi e-Tron

Audi e-tron, Audi'nin ilk elektrikli modeli. Güçlü performansı, geniş ve kullanışlı iç tasarımı ve kullandığı teknoloji zenginliğiyle Audi elektrikli araç arayanların dikkatini çekiyor.

Audi eTron model fiyatları aşağıdaki gibidir:

Model Fiyat Audi RS e-tron GT quattro 11.704.358 TL Audi e-tron GT quattro 8.969.490 TL

Sık Sorulan Sorular

Elektrikli araç modelleri ve fiyatları ile ilgili diğer merak edilen sorular aşağıdaki gibidir:

En ucuz elektrikli araba ne kadar?

Mart 2024’te en ucuz elektrikli araba 885.00 TL liste fiyatıyla Dacia Spring.

Şarj istasyonlarında 1 kW kaç TL?

Şarj istasyonlarında ortalama 1kW ücreti 7 TL'dir. Ancak bu ücretler pek çok kıstas sebebiyle değişkenlik gösterebilir.

Elektrikli araç kaç saatte şarj olur?

Elektrikli aracı şarj etmek için gereken süre, pil boyutuna ve aracın şarj hızına bağlı olarak değişiyor. Dolum ortalama 8 saat sürüyor. Aracını evde şarj etmek isteyen sürücüler şebeke akımının istasyonlara göre daha düşük olduğunu unutmamalı. Evden şarj etme süresi 10-12 saat aralığını bulmakta.