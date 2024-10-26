500 TL Olacak mı?

Babuşcu'nun iddiaları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) gerçekleştirdiği düzenlemelerle doğrudan bağlantılı. Bu yeni düzenlemelerin, özellikle belirli bir tüketim limitinin üzerinde olan aboneleri nasıl etkileyeceği konusunda endişeler oluştu. Babuşcu, bu durumun 200 TL olan bir faturanın 500 TL'ye kadar çıkmasına neden olabileceğini vurguladı. Elektrik fiyatlarındaki bu beklenmedik artış, birçok insanı tedirgin etmiş durumda.

EPDK'nın Kararları Ne Anlama Geliyor?

Babuşcu'nun açıklamalarına göre, EPDK'nın aldığı kararlar, elektrikte sübvansiyon uygulamalarını sonlandırmayı hedefliyor. Bu değişiklikler, elektrik kullanımını gerçek maliyetler üzerinden düzenlemeyi amaçlıyor. 1 Ocak 2025 itibarıyla konut aboneleri için geçerli olacak yeni limitlerin, yıllık 5 bin kilovatsaat olarak belirlenmesi, sübvansiyonlu elektrik kullanımını ortadan kaldıracak. Bu durum, birçok abonenin elektrik tedarikçisini değiştirmesine ve piyasa fiyatları üzerinden elektrik almasına yol açacak. Böylece, mevcut durumda 200 TL olan bir elektrik faturası, katlanarak 500 TL'ye çıkma riski taşıyor. Bu tür bir artış, pek çok bütçeyi derinden etkileyecek bir durum olarak dikkat çekiyor.

Hangi Aboneler Bu Değişikliklerden Etkilenecek?

Prof. Dr. Babuşcu, Türkiye'de yaklaşık 45 milyon konut elektrik abonesi bulunduğunu ve bu düzenlemelerin yaklaşık 10 milyon konut abonesi üzerinde etkili olacağını belirtti. Yani, bu yeni düzenlemelerle birlikte, her beş abonenin birinin doğrudan etkilenmesi söz konusu.