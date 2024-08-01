SGK tarafından kayıtdışılığın yoğun olduğu sektörler, küçük ölçekli işletmeler ile yabancıların yoğun olarak çalıştığı sektörlere yönelik bilgilendirme faaliyeti başladı.

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre önümüzdeki süreçte, kayıtdışı istihdamla mücadelenin geniş katılımlı bir iletişim ağı üzerinden aktarılması, SGK’nın tüm taşra teşkilatının yanı sıra yerel medyanın da süreçte görev alması planlanıyor.

BİR GÜN BİLE SİGORTASIZ ÇALIŞTIRANA AYLIK EN AZ 40 BİN TL CEZA

Hazırladığı bilgilendirme kapsamında, kayıtdışı işçi istihdam ettiği tespit edilen işverenlerin yüksek idari para cezaları ile karşılaşacağını vurgulayan SGK, bir işçinin 1 gün dahi sigortasız çalıştırılması durumunda, 2024 yılı için aylık en az 40 bin 5 lira para cezası uygulanabileceğini hatırlattı.

SGK, “Bildirilmeyen bu çalışmalara ait primler gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir” uyarısında bulundu.

PRİMİN 5 KATI

Kayıtdışı işçi çalıştıran firmaların, iş kazası yaşanması durumunda da adli ve ağır idari sorumluluk altına gireceğini vurgulayan SGK, “Bir işçiyi 6 ay boyunca sigortasız çalıştırmanın maliyeti, ödeyeceğiniz primin yaklaşık 5 katıdır. Ayrıca sigortasız işçinin kaza geçirip çalışamaz duruma gelmesi ya da ölmesi halinde sigortalıya ve yakınlarına yapılacak tüm giderler sizden talep edilebilir. Sigortasız işçi çalıştırmak, sigortalı işçi çalıştırmaktan çok daha maliyetli ve risklidir” ikazını yaptı.

5'TEN FAZLA İŞÇİYE ELDEN ÖDEME YASAK

Çalıştırılan işçilerin meslek kodlarının, fiilen yaptıkları işe uygun şekilde bildirilmesi gerektiğine işaret eden SGK, aksi halde işçi başına asgari ücretin onda biri kadar ceza kesileceğini bildirdi.

SGK, 5 ve daha fazla çalışanı bulunan işyerlerinde işçilere yapılan ücret ödemelerinin banka aracılığı ile yapılması gerektiğini, elden ödeme yapılamayacağını açıkladı.

YABANCI İŞÇİ BAŞINA CEZA

Türkiye’de çalışan yabancıların yanı sıra, mesleki eğitim gören ve staj yapan yabancıların da fiilen çalışmaya başlamadan önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan izin alması gerektiğini vurgulayan SGK, çalışma izni bulunmayan her bir yabancı için 56 bin lira ceza kesileceğini kaydetti. Buna göre, izinsiz şekilde kendi başına çalışan yabancıya da 45 bin lira ceza verilecek.