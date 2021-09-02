Ziraat Bankasından müjde! Tüm banka borçlarınızı kapata bileceksiniz.

Ziraat bankası sabah müjdesi verdi, Herkes akın ediyor. Tüm banka borçlarınızı kapatabileceksiniz.

Kredi ve Kredi kartı borcu olanlara Ziraat Bankası'ndan büyük destek. Yeni açıklanan kampanyaya göre Ziraat Bankası borcu olanlara 50 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi desteği sağlamaktadır. Kredi ve Kredi kartı borcu olan kişilere ödenek çıkartmayan yani kredi vermeyen verse bile oldukça düşük limitli krediler veren bankaların aksine Ziraat Bank 50 bin TL' ye kadar kredi desteği kampanyasını duyurdu.

Banka Açıklama Yaptı

Belirli faiz oranları ile 36 Ay’a varan vadeli kredi imkanı bulabilir anında cevap alabilirsiniz. Kredi başvurusunda bulunacak kişilerde aranan tek şart daha öneki kredi ve kredi kartı borçlarını düzenli yatırmış olmaları yani kredi notu düzgün olan her Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Ziraat bankası şubelerinden yada Ziraat Mobil uygulamaları üzerinden bu başvuruyu yapıp kredi alıp alamayacaklarını ve alabilenler de anında kredi limitlerini hesaplarına geçirebilecekler.

Şubeden başvuru yaparak direkt bilgi almak isteyen kişiler yanlarında gelir belgeleri ve mutlaka kimlikleri bulunmalıdır. Pandemi nedeni ile temassız ve online işlemlerin daha sık kullanıldığı bu dönemde Mobil bankacılık daha yaygın ve herhangi bir sıra beklemeksizin en kısa sürede online işlemlerden krediniz için yanıt alabilirsiniz.

Başvuru yapacak kişinin son 3 aya ve kendi adına ait telefon hariç fatura getirmesi gerekir. Bu faturanın istemesinin sebebi ise kişinin düzenli ödeme yapıp yapmadığına dair bilgileri öğrenmektir. Bu sayede kısa sürede başvuru yapılıp kişinin onay mesajı SMS veya mail olarak kişiye gönderilir.





Borç Kapatma Kredisi İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Ziraatbank borç kapatma Kredisi başvurusu için kişinin kimlik fotokopisini ihtiyacı vardır. Bununla birlikte son aya ait olan telefon faturası hariç elektrik, su ve doğalgaz faturasına her hangi birinin yanınızda olması gerekir. Bu faturaların başvuru sahibinin üzerine ait olması gerekir.

Başvuru sahibine ait olan gelir belgesi gerekir. Gelir belgesi üzerinde kişinin tüm gelirleri bulunmalıdır. Yani kişi maaş dışında kira gibi bir ödenek alıyor ise bununda kira kontratının bulunması gerekir. Kişi eğer ziraat aracılığı ile emekli maaşını veya aylık maaşını alıyor ise emekli maaş cüzdanını ve Gelir belgesini getirmesi gerekir.

Ancak başka bir bankadan ödeme alıyor ise emekli maaşını yada aylık maaşını taşıyıp ziraat bankası üzerinden maaşını alması gerekir. Kişi emekli ama çalışıyor ise çalıştığı yerin imza belgelerine ihtiyacı vardır. Kişinin varsa ek gelir yada mal varlığına ait tapu yada araba ruhsatı gibi belgeleri belirtmesi gerekir. Bu belgelere ek olarak banka eğer gerekli görür ise başka belgelerde isteyebilir.

Kaynak:İlan365