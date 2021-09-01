Ziraat Bankası'ndan geri ödemesiz nakdi destek yardımı...

Ziraat Bankasından Vatandaşlara Geri Ödemesiz, Karşılıksız Nakdi Para Yardımı Yapılacak. Nakdi Yardım Başvurusu Nereden Ve Nasıl Yapılır? Nakdi Yardımdan Kimler Faydalanabilir? Başvuru Şartları Nelerdir?Son dakika haberi: Nakdi destek az önce duyuruldu! Ziraat Bankası'ndan karşılıksız, geri ödemesiz binlerce lira yatırılacak! Binlerce kişinin beklediği nakdi destek ödemesi Biraz önce açıklandı. Başvuru yapanlar Ziraat Bankası'ndan anında paralarını çekebilirken destek kararı ile birlikte vatandaşların da yüzü güldü. Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren nakdi destek ödemesi için başvuru şartı aranıyor. Peki başvuruları nereye yapılacak? Nakdi destek ödemesinden kimler faydalanacak?

Binlerce kişinin büyük bir heyecanla beklediği nakdi destek ödemesi Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Doğrudan destek kararı verilirken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığı ile yapılacağı duyuruldu. Nakdi destek ödemelerinden faydalanmak isteyen vatandaşların mutlaka başvuru yapmaları gerekiyor. Peki nakdi destek ödemesi kimlere yapılacak? Nakdi destek ödemesi başvuruları nereye yapılacak?

NAKDİ DESTEK ÖDEMESİ KARARI ÇIKTI

Kamu bankaları gözünü kararttı! Tüm ihtiyaçlarınız için 0.55 faizle, 40.000 TL veriliyor! 7/24 başvuru anında onay!

Kamu bankaları gözünü kararttı! Tüm ihtiyaçlarınız için 0.55 faizle, 40.000 TL veriliyor! 7/24 başvuru anında onay!

Binlerce çiftçinin beklediği nakdi destek ödemesi kararı Az önce açıklandı. Kuraklık nedeniyle %30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere devlet tarafından karşılıksız ve geri ödemesiz destek verilecek. 2021 yılında iklim faktörlerinden kaynaklanan ya da yetersiz yağış nedeniyle kayıtlı üretim alanlarında yetiştirdikleri ürünlerde %30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçiler doğrudan başvuru yaparak Ziraat Bankası üzerinden nakdi destek ödemesi alabilecek.

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BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile resmi gazetede yayınlanan maddi destek ödemesi kararına göre çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemi içerisinde bulunmaları halinde bu ödemeyi alabilecekleri belirtildi. 2021 yılında iklim şartları nedeniyle Arpa, Buğday, mercimek, nohut, yulaf ve çavdar gibi ürünlerine ekmiş olan ve %30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçiler kayıtlı olan üretim alanları için bu destek ödemesinden yararlanabiliyor. Ödemeler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bir defaya mahsus olarak yapılırken başvuru işlemlerinin de Bakanlığın il müdürlüklerine yapılması gerekiyor.

PARALAR ZİRAAT BANKASI'NA YATACAK

Verim kaybı nedeniyle nakdi destek almaya hak kazanan çiftçilerin ödemeleri ise Ziraat Bankası'nda bulunan hesaplarına yatırılacak. Ziraat Bankası'nda hesabı olmayan Çiftçiler ise isimlerine yapılan havale işlemleri ile ödemelerini kimlikleri ile birlikte bankaya giderek tahsil edebilecek.

kaynak:ilan365