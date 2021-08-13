Ziraat Bankası Çalışanlara ve Emeklilere 0.59 faiz oranıyla kredi vereceğini duyurdu

Ziraat Bankası Çalışan ve Emeklilere 0.59 Faiz Oranıyla Kredi vereceğini duyurdu. Ziraat bankası üzerinden hemen başvuru yapabilirsiniz detaylar haberimizde

Ziraat Bankası Çalışan ve Emeklilere 0.59 Faiz Oranıyla Kredi Vereceğini Duyurdu. Ziraat Bankası üzerinden destek kredisine hemen başvuru yapabileceksiniz. Banka kredi ile ilgili detayları şu şekilde açıkladı. Bankadan kredi kullanacak olan kişiler, belirli şartlara uygun olması durumunda hemen onay alabilecekler. 0.59 faizli kredi devlet destekli bir kredi olacağı için, banka bu kredilerde seçici müşterilerine onay verecek. Özellikle kendi bankasından maaş alınmasını şart koşacak. Eylül ayı itibariyle başlayacak olan bu kampanya 36 ay vadeye kadar verilecek.

Ziraat Bankası üzerinden yapılan açıklama sonrasında banka kredi kullanacak olan kişilere, belirli şartlarda bu krediyi 30.000 TL'ye kadar vereceğini duyurdu. 30.000 TL'ye kadar ve 36 ay vadeli kredilerde, düşük faizli kredi desteği onay alan kişiler, 0.59 faiz oranı ile kredi kullanabilecek. Kredi başvurusu yapacak olan kişiden banka belirli şartlar isteyecek. İşte o şartlar...

Ziraat Bankası 0.59 Faizli Krediyi Kimlere Verecek?

Kamu bankası Ziraat Bankası, uygun faiz oranları ile müşterilerine destek vermeye devam ediyor. Eylül ayı itibariyle başlayacak olan 0.59 faizli kredilerde, banka müşterilerine hemen destek onayı vereceğini duyurdu. 30.000 TL'ye kadar ödenecek bu kredilerde, banka belirli şartlara uygun olan kişilere onay verecek. Ziraat Bankası üzerinden 0.59 faizli kredileri alabilmeniz için 1100 ve üzerinde kredi notunuz olacak. Ayrıca bankadan maaş almanız gerekli. Özellikle emekli olan kişiler, 30.000 TL için başvuru yapmadan önce bu bankaya maaş almıyorsa, maaş taşıması gerekecek. Dileyen kişiler bu kredileri 3 ay ertelemeli de kullanabilecek. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olan bu kredilerde, başvuru yapmak isteyenlerin ayrıca banka sicili de önemli olacak. kredi notu ve kredi sicili uygun olan kişiler hemen sonuç alacak.

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Emekliye kampanya üstüne kampanya! Düşük faizli, aylık 190 TL taksit ödemeli kredi başvuruları başladı!

Emekliye kampanya üstüne kampanya! Düşük faizli, aylık 190 TL taksit ödemeli kredi başvuruları başladı!

Ziraat Bankası 0.59 Faizli Kredi Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Kredi başvuru ekranı, resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. 0.59 faiz oranı ile başvuru yapacak kişilere ayrı bir internet sayfası oluşturulacak. Banka şimdi kendi faiz oranlarıyla kredi verdiği için, şu an yapacağınız başvurularda banka kendi güncel faiz oranlarıyla kredi verecek. Eylül ayı itibariyle bankadan yapılacak duyuru ile birlikte, kısıtlı sürede 0.59 faizli kredi verilmeye başlayacak.

Kaynak:ilan365