Zincir marketlerin oyunu bitmiyor: 'Yağ bitecek' iddiası paniğe yol açtı

İddiaya göre İstanbul’da birçok zincir markette saatler içinde 5 litrelik ayçiçeği yağları tükendi.

Aslında piyasadaki yağ bitmemişti ortada yine zincir marketlerin stokları saklayarak fiyat yükseltme hilesi vardı ve mağdur olan vatandaşlar o anları da kameralara kaydetti.

İşte vatandaşın mağdur edildiği o anlar ve zincir marketlerin 'yağ' bitti hilesi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle yağa zam olacağı söylentileri sonrası bazı vatandaşlar, yağ almak için toptancılarda kuyruğa girdi.

YAĞ ALABİLMEK İÇİN BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR

Yağa zam gelecek endişesi ile zincir marketlere ve toptancılara akın eden bazı vatandaşlar, izdihama da yol açtı.

STOKÇULUĞA KARŞI DENETİMLER ARTTI

Yağ fiyatlarına zam yapılacağı iddiasıyla stokçuluk yapılmasının önüne geçmek için zincir marketlere yönelik denetimler de artırıldı.

RAFTAN KALDIRIP DEPOYA SAKLAMIŞLAR

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi zabıta ekipleri, ayçiçek yağı fiyatlarına zam yapılacağı spekülasyonları üzerine ürünleri raflardan kaldırıp depolarda saklayan marketlere yönelik gece baskını düzenledi.

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla ilçe genelinde anlık baskınlar yapan zabıta ekipleri, depolarda stoklanmış ürünlerle karşılaştı.

RAFLARDA OLMAYAN YAĞLAR DEPOLARDAN ÇIKTI

Marketlerin raflarında yer almayan yağların depolarda olduğu görüldü.

İş yerlerini tek tek inceleyip didik didik arama yapan ekipler, stoklanan ürünlere el koydu ve yasal süreç başlattı.

"STOKÇULUK VE FIRSATÇILIK SUÇTUR"

Vatandaşları ekonomik olarak mağdur edip piyasada da huzursuzluğa neden olan stokçular ve fırsatçılar için yasal işlem başlatıldığını belirten Başkan Beyoğlu, "Vatandaşların hakkını ve hukukunu gözetmek üzere böyle bir çalışma başlattık. Bu konudaki duruşumuz nettir ve vatandaşlarımızı korumaktan yanadır. Stokçuluk ve fırsatçılık hem suçtur, hem de gayri ahlakidir. Denetimlerimiz gece gündüz demeden devam edecektir" dedi.

Haber7