Zincir marketlere sigara ve ekmek satış yasağı geliyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası’nın 27. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Palandöken, burada daha önce de gündeme gelen zincir marketlere sigara ve ekmek satış yasağı getirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ZİNCİR MARKETLER SİGARA VE EKMEK SATAMAYACAK"

Bakkalların sorunlarını gündemde tuttuğunu belirten Palandöken, “Yapacağız diyorlar ama ben zaten bunları yaptım. Devletin en üst kademesiyle konuşup, bu meselelerin halliyle ilgili de önemli çalışma yaptık. Biliyorsunuz, Meclis’te yasa. Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak. Bu ürünleri sadece bakkallar satacak.

PAZAR GÜNÜ AVM'LERİN KAPATILMASI TALEBİ

Açma kapama saatleri yılladır söylediğimiz şey. Ama maalesef bu pazar günleri AVM’ler ve zincir marketlerin açılmamasıyla ilgili sorunun çözülmemesinin nedeni bu işi yapan insanların tamamının ticaretten menni gibi bir şeydir. Biz sizi o pandemi sürecinde de iş yerlerinizi açtırdığımız gibi o dönemde de zincirlerin diğer ürünleri satmamasını temin eden bir arkadaşım.” diye konuştu.

TEKELLERE AYRIMCILIK YAPILMADI

Palandöken, tekel bayilerine ayrımcılık yapmadığını da sözlerine ekleyerek, “Alkolmüş satıyormuş, ayrımcılık yapıyormuş. Ben hayatımın hiçbir döneminde sizin hakkınızı ödeyemeyecek vefaya sahibim” ifadelerini kullandı.

Ensonhaber