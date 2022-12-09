Zincir marketlere kötü haber! Rakamlar kamuoyuyla paylaşılacak

Yeni düzenlemeye göre zincir marketlerin fiyatlandırmalarının takip edileceğini dile getiren Ticaret Bakanı Muş, “Nerede artıyor nereden artmıyor oradan takip edeceğiz. Bu elde ettiğimiz verileri şeffaflık açısından kamuoyuyla paylaşacağız isteyen bu verilere erişebilecek.” dedi.

EKONOMİ 09.12.2022, 11:11 09.12.2022, 11:14
Zincir marketlere kötü haber! Rakamlar kamuoyuyla paylaşılacak

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gündeme ilişkin soruları bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında yanıtladı.

“SENDİKALARI HÜKÜMET DİNLİYOR”

Bakan Muş, aralık ayının gelmesi ile beraber görüşmelerin başladığı asgari ücretle ilgili, "Çalışanı enflasyona ezdirmemek gerekli. İşçinin alım gücü azalırsa motivasyonu düşer. Sendikaları hükmet dinliyor. (İşçi ve işveren) İkisi arasında bir yol bulacağız. İşçinin alımı gücü ile işverenin gücü gözetilecek.” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE GIDA ARZ GÜVENLİĞİNDE SAĞLIKLI BİR ÜLKE”

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Gıdaya erişimde tüm dünya ciddi sorunlar yaşamakta. Bütün dünya enflasyon ile mücadele etmekte. Fiyat artışı tüm dünyada oldu. Küresel çapta yaşanan sorunlar enflasyonu tırmandırdı. Türkiye gıda arz güvenliğinde sağlıklı bir ülke. Tahıl koridorunun açılması MTI fiyatlarını azalttı.”

RAKAMLAR PAYLAŞILACAK

Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğine göre, tüketim mallarının satışını yapan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünlere ilişkin verileri Bakanlığın sistemine aktaracak.

Bakan Muş, yönetmelik değişiminin detayını "Nihai noktada vatandaşın muhatap olduğu, 200 ve üzeri olan zincir marketlerin verilerini biz takip ediyorduk şimdi verilerin tamamını bakanlık sistemine aktarma zorunluluğu getirdik. Sistem biraz daha oturunca bu 200'ü de aşağı doğru çekeceğiz. Takip sistemimizi daha da sıkılaştıracağız bu fiyatlandırma bozukluğu için. Nerede artıyor nereden artmıyor oradan takip edeceğiz. Bu elde ettiğimiz verileri şeffaflık açısından kamuoyuyla paylaşacağız isteyen bu verilere erişebilecek" sözleriyle açıkladı.

Ayrıca fiyat artışlarını da daha yakından takip edeceklerini söyledi.

Süperhaber

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