Zincir marketlere fahiş fiyat soruşturmasında karar açıkladı!

5 zincir market (BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour) ve bir tedarikçi (Savola) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Coca-Cola, Eti, Pepsi, Red Bull, Şölen ve Haribo gibi dev markalarında bulunduğu 13 firmaya 878 milyon TL ceza kesildi. Peki hangi marka ne kadar ceza aldı? işte detaylar...

EKONOMİ 21.12.2022, 16:12
Zincir marketlere fahiş fiyat soruşturmasında karar açıkladı!

Hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren üretici/tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki bazı teşebbüsler hakkında 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Zincir marketlere fahiş fiyat soruşturmasında karar açıkladı! Coca-Cola, Red Bull, Haribo gibi 13 dev markaya 878 milyon TL ceza kesildi

5 zincir market (BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour) ve bir tedarikçi (Savola) hakkında toplamda yaklaşık 2.7 milyar TL idari para cezasının verildiği soruşturmanın devamı niteliğinde yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında üretici/tedarikçi niteliğindeki 15 teşebbüsün zincir marketlerdeki fiyatlama davranışları incelendi. Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda soruşturma tarafı bazı tedarikçilerin beş büyük zincir market arasında fiyat artışlarına yönelik koordinasyonu sağlayarak marketlerin raf fiyatlarını belirlemeye yönelik kartel oluşturdukları tespit edildi.

Ayrıca kartelin yanı sıra soruşturma konusu bazı teşebbüslerin marketlerdeki raf fiyatlarını doğrudan belirlemek suretiyle de Rekabet Kanunu’nu ihlal ettikleri sonucuna ulaşıldı. Bu kapsamda 13 teşebbüs hakkında dolaylı olarak marketlerdeki raf fiyatlarının artmasına sebep olabilecek rekabet ihlali türlerinden olan kartel ve/veya yeniden satış fiyatının tespiti sebebiyle;

• Coca-Cola’ya 272.159.349,36 TL,

• Eti’ye 173.263.933,89 TL,

• Pasifik Tüketim’e 106.002.255,94 TL,

• Pepsi’ye 92.506.885,85 TL,

• Frito Lay’e 87.954.615,82 TL,

• Düzey Tüketim’e 48.190.012,34 TL,

• Red Bull’a 25.711.530,05 TL,

• Unmaş’a 24.223.008,88 TL,

• Şölen’e 15.680.173,63 TL,

• Haribo’ya 10.204.678,30 TL,

• Kent Gıda’ya 8.775.984,66 TL,

• Glaxosmithkline’na 8.424.667,29 TL,

• Doğanay’a 5.553.551,61 TL

olmak üzere toplamda yaklaşık 878 milyon TL idari para cezası verildi.

Süperhaber

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