Zamlı Sigara Fiyatları Ne Oldu? Hangi sigaraya ne kadar zam yapıldı? Zam sonrası güncel sigara fiyatları

Bugün itibariyle Philip Morris sigara ürünlerine 1 TL'lik zam yapıldı.

EKONOMİ 04.10.2021, 09:16 04.10.2021, 11:03
Zamlı Sigara Fiyatları Ne Oldu? Hangi sigaraya ne kadar zam yapıldı? Zam sonrası güncel sigara fiyatları

4 Ekim (Bugün) itibariyle Philip Morris sigara ürünlerine zam geldi. Fiyatlarda bir liralık artış oldu. 

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8. Sakaryaspor 6 12
9. Etimesgut Belediyespor 6 10
10. Somaspor 6 10
11. Afjet Afyonspor 6 9
12. Serik Belediyespor 6 9
13. İnegölspor 6 8
14. Sarıyer 6 7
15. Diyarbekirspor 6 4
16. Niğde Anadolu FK 6 3
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13. Sivasspor 8 9
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15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
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1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1