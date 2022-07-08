Zamlı maaşlar bugün hesaplarda! Memur ve memur emeklisine bayram öncesi güzel haber

Memur ve memur emeklisinin zamlı maaşlarıyla ilgili kritik gün geldi. TÜİK'in açıkladığı Haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından yüzde 41.69'luk zamlı memur ve memur emeklisi maaşının ne zaman yatacağı merak ediliyordu. Kurban Bayramı'ndan bir gün önce 8 Temmuz Cuma (bugün) zamlı memur maaşları hesaplara yatıyor. İşte son dakika haberinin detayları:

EKONOMİ 08.07.2022, 08:54
Zamlı maaşlar bugün hesaplarda! Memur ve memur emeklisine bayram öncesi güzel haber

 Memur ve memur emeklisi zamlı maaşları için geri sayıma geçti. Kurban Bayramı öncesi yüzde 41.69 oranında zamlanan yeni maaşlarını almak isteyen vatandaşlar, "Zamlı memur maaşları ne zaman hesaplara yatacak?" sorusuna yanıt arıyordu. Zamlı memur maaşları için beklenen gün geldi.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı netleşti. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılan açıklamada Haziran ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU
TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyonu öncesinde Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilen son Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan zamlı memur maaşlarının Bayramdan önce ödeneceğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur maaşları hakkında yaptığı açıklamada "Temmuz ayı memur maaşları Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödenecek. Türkiye büyürken, gelişirken, güçlenirken, 85 milyon vatandaşımızın bilaistisna her birinin buradan payına düşeni almasını temin etmek boynumuzun borcudur." ifadeerini kullanmıştı.

BAKAN BİLGİN: HAYIRLI OLSUN
Bakan Bilgin ise yaptığı açıklamada, ''Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme irademizin bir parçası olarak 6 ay sonra yaptığımız %41.7’lik ikinci memur maaş artışıyla birlikte zamlı maaşlar hesaplara yatıyor. Hayırlı olsun.'' dedi.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞ NE KADAR OLDU?
Enflasyon oranları Mayıs ayında yüzde 2,98 artışla %73,50 oranında gerçekleşirken Haziran ayı yıllık enflasyon yüzde 78,62 olarak gerçekleşti.

5 aylık enflasyon yüzde 35,64 olarak belirlenmişti. 4 Haziran 2022 tarihinde açıklanan Haziran ayı enflasyon oranı ile 6 aylık enflasyon farkı da 42,35 olarak gerçekleşti. Böylece en düşük emekli memur aylığı 4 bin 289 TL iken 6 bin liranın üzerine yükseldi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 3500 TL OLDU
Geçen yıl 1500 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığı bu yıl 2 bin 500’ye çıkartıldı. Ancak, yılın ilk yarısında enflasyonun yüksek seyretmesi üzerine geçen hafta ek gösterge ile ilgili kanunun Meclis’teki görüşmeleri sırasında 3 bin 500 liraya yükseldi.

Normal emekli aylığı yüzde 42.35 oranında artırıldığında 3500 liranın altında kalan emekli aylıkları hazine tarafından 3 bin 500 liraya tamamlanacak. Böylece En düşük emekli aylığı 3.500 lira oldu. Bundan yaklaşık 1.7 milyon emeklinin yararlanacağı ve maliyetinin de 3.7 milyar lira olacağı hesaplanıyor.

Mynet

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