Zamlardan sonra hangi araca kim ne kadar MTV ödeyecek

Vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı, bugün açıklanan ekim ayı ÜFE'sindeki 12 aylık ortalamalara göre yüzde 122,93 oldu. Bu da MTV'nin belirlenmesinde rol oynuyor.

EKONOMİ 04.11.2022, 09:15
Zamlardan sonra hangi araca kim ne kadar MTV ödeyecek

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ekim ayında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), aylık yüzde 7,83 ve yıllık yüzde 157,69 artarken 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 122,93 artış gösterdi.

Yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 oldu
Böylece, vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı, Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) için de yüzde 122,93 oldu.

Geçen yıl yüzde 36,2 olan bu oran, 1984 yılından bu yana hesaplanan en yüksek seviyesine çıktı.

Geçen yıl 36,2 olan MTV, Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 25'e indirilmişti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında uygulanan Motorlu Taşıtlar Vergisi’ndeki artış oranını yetkisini kullanarak yüzde 36,2'den yüzde 25'e indirmişti.

Bu nedenle 2023 için de MTV tutarlarının indirilmesinde gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği karara çevrildi.

Oranı düşürmek Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde
Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ise Cumhurbaşkanı'nın artırma yetkisi yüzde 50 olmakla birlikte, indirme yetkisi yüzde 80 düzeyinde.

Motorlu Taşıt Vergisi neye göre belirleniyor
MTV belirlenirken, trafiğe 2018'den önce çıkan araçların MTV tutarı, sadece motor hacmi ve aracın yaşına göre hesaplanıyor.

Trafiğe 1 Ocak 2018 sonrası tescil edilen araçların yaş ve motor hacmi ile birlikte matrah değeri de göz önünde tutuluyor.

Motor silindir hacmi 1.301-1.600 cc arasında olanların MTV tutarı:
Yeni MTV oranlarına göre, 1 Ocak 2018 sonrası trafiğe çıkan 1-3 yaş aralığındaki vergi hariç fiyatı 157 bin 389 bin liranın altında kalan araçların motor hacmi 1,3 litrenin altında kalanlarda en düşük MTV tutarı yüzde 122,93 zamla birlikte 2 bin 927 lira olacak.

1-3 yaş aralığında vergi hariç fiyatı 157 bin 389 lirayı aşmayan ve motor hacmi 1,3 litre-1,6 litre arasında kalan otomobiller için yeni yılda 3 bin 217 lira yıllık MTV ödenecek.

Motor silindir hacmi 1.301-1.600 cc arasında olanların MTV tutarı:
Motor silindir hacmi 1.301-1.600 cm3 arasında olan 1-3 yaş arası otomobiller de ise ödenecek yıllık MTV tutarı 2 bin 287 liradan 5 bin 98 liraya çıkacak.

Motosikletlerde MTV tutarı
Motosikletlerde ise 100 - 250 cm3'e kadar olan 1-3 yaş arası en düşük MTV tutarı 245 liradan 546 liraya çıkacak.

Ensonhaber

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