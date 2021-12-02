Zam üstüne zam! Van'da tüp fiyatları aldı başını gidiyor 

Döviz kurunda yaşanan artıştan dolayı tüp fiyatlarına da zam geldi. Son yapılan zamlarla beraber tüp fiyatlarında 30 TL’ye kadar artış oldu. Türkiye'de birçok vatandaşın kullandığı 12 kilogramlık tüpü 200 TL’ye kadar çıktı. Konuyla ilgili Wan Haber’e konuşan tüp bayii yetkilisi Yunus Polater, kentte doğalgazın yaygınlaşmasıyla birlikte tüp satışlarının azaldığını söyledi.

‘Büyük bir düşüş var’

Van'da 8 yıldır tüp bayiliği yapan Polater, zamların da işlerini etkilediğini belirterek, “Tüplerin fiyatı şu an 218 TL, yalnız bizim bir kampanyamız var. Tüpleri müşterilerimize 175 TL’ye veriyoruz. Küçük tüpün fiyatı 45 TL. Bir hafta içerisinde 2 defa zam geldi. Zaten gittikçe daralan bir sektör. Doğalgaz yaygınlaştıkça işlerimizde büyük bir düşüş oluyor. Kışa girdik, işlerimizde düşüş oldu. Merkezde doğalgaz yaygınlaştığı için genelde kırsal kesime hitap ediyoruz. Zamlarla beraber işlerimizde çok büyük bir düşüş var” dedi.

‘İhtiyaç’

Pandemi sürecinde zamların ÖTV’den karşılandığını dile getiren Polater, yetkililere de seslenerek “Pandemi sürecinde devlet gelen bütün zamları ÖTV’den karşılıyordu ama şu an ÖTV’den karşılamıyor. Olduğu gibi direkt bayiye, bayiden de vatandaşa yansıyor. Tüplerde yüzde 8, büyük propan tüplerde yüzde 18 gibi bir fark alınıyor. Özel tüketim vergisini kaldırsalar en azından o para garibanın cebine girer. Çünkü bugün ÖTV yüzde 18’dir ve bunun ÖTV’si ayrı KDV’si ayrı. Tüp özel bir ürün değil, ihtiyaçtır. Devletin bu süreçte olması lazım çünkü iş yok. Hangi sektöre bakarsanız bakın hepsi kan ağlıyor. Devletin bu duruma el atması lazım yoksa biz kepenk kapatmak zorunda kalacağız” diye konuştu.

Fatma Polatcan / WanHaber.com



