Zahir Kandaşoğlu'nun Acı Günü!

Olay dün sabah saatlerinde İpekyolu ilçesinde yaşandı. Öğretmen olduğu söylenilen bir kişi komşusuyla 'gürültü geliyor' diye tartıştı.

Aralarında daha öncede tartışmanın yaşandığı ikili bir anda kavgaya tutuştu.

Kavgada öğretmen olduğu belirtilen kişi kapı komşusu Fatih Kandaşoğlu'nu ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Fatih Kandaşoğlu hayatını kaybetti.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma açılırken, polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

OLAYDA HAYATINI KAYBEDEN KİŞİ ZAHİR KANDAŞOĞLUNUN YEĞENİ ÇIKTI!

VATSO Başkanı Zahir Kandaşoğlu, olay sonrası bir paylaşım yaparak isyan etti. Kandaşoğlu paylaşımında: “Acımız büyük, ciğerimiz yandı. Yeğenim Fatih Kandaşoğlu'nu üzücü bir hadise sonucu bugün kaybettik. Bu nasıl bir dünya? Allah rızası için ufak bir tartışmadan dolayı insan vurulur mu. Bu nasıl komşuluk? Allah'ım sen sabır ver” ifadelerine yer verdi.

WanHaber olarak Merhum Fatih Kandaşoğlu’na Allah’tan Rahmet, Kandaşoğlu ailesine sabırlar dileriz.