Zahir Kandaşoğlu'na davul zurnalı karşılama

Van TSO organ seçimleri Selahaddin Eyyubi Borsa İstanbul Anadolu Lisesinde yapıldı. 19 meslek grubundan toplam 5 bin 599 seçmenin bulunduğu seçimlerde, 27 sandıkta oy kullanıldı. Mevcut 19 gruptan 10'unu kazanan Zahir Kandaşoğlu, 3 dönem aradan sonra yeniden TSO Başkanı seçildi.

Beyaz Liste seçim ofisinin önünde davul zurnayla karşılanan Kandaşoğlu, kendisini bekleyen tüccarlara hitap etti.

Van TSO'da yeni bir dönemin başladığını belirten Kandaşoğlu, kendisine destek veren tüm tüccarlara teşekkür etti.